Зупинити Путіна: як запобігти захопленню Азовського моря?

Криза в Азовському морі продовжує загострюватися. Захід кволо реагує на пряму російську агресію. Жорстку лінію зайняв Трамп, який скасував зустріч з Путіним у зв’язку із захопленням Росією українських кораблів і військових. Як зупинити повзучу анексію Азовського моря, – далі в матеріалі 24 каналу.

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Яка ключова ціль Путіна?

На думку експертів, Путін не збирається зупинятися, розуміючи слабкість України і Заходу, який реагує із запізненням і неадекватно. За словами дипломата, експерта "Майдану Закордонних Справ" Олександра Хари, Кремль змінює ситуацію на місці і потім фіксує статус кво. Так було з анексією Криму. І мінськими угодами – їх уже підписувати після того, як проросійські бойовики захопили Дебальцеве та інші території, які повинні були контролюватися Україною.

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Так ж ситуація з Азовським морем. Спочатку, розповідає Хара, Росія пішла не військовим шляхом – почали інспектувати судна, які йшли до чи з Маріуполя чи Бердянська. Потім збільшили кількість часу перевірки. Вхід в Азовське море займає 2-3 доби, вихід – до 4. І це більш важливо, тому що це завантажені судна, які везуть товари чи сировину в інші країни.



Путін хоче втілити проект "новоросія", анексуючи Азовське море

І вже 25 листопада відбувається факт агресії Росії проти України в Азовському морі. За словами експерта, Росія демонструє, що не збирається давати Україні можливості збільшувати свої спроможності протидіяти повзучій анексії. А квола реакція світу показує, що росіяни можуть і далі нахабніти.

Росія в Азовському морі створює нову реальність. Не тільки з метою завдати економічних збитків Україні. Це тактичні цілі. Ключова ціль – проект "новоросія 2:0". У 2014 році Москва хотіла відрізати по суші центральну частину України від моря. Тому що без портів Україна стане недієздатною. Коли цей проект не реалізувався, Кремль пішов по морю, де Росія має перевагу. І далі Кремль намагатиметься перекрити торгівлю Чорним морем. А це велика шкода нашій економіці,

– наголошує Олександр Хара.

Дипломат нагадує: Путін не раз заявляв, що до завершення виборів в Україні немає сенсу вести переговори з Порошенком. Тобто найближчим часом нічого не буде вирішено.

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Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко переконаний, що Путін хотів покарати українців, підняти свій рейтинг у Росії і спровокувати нас. При цьому попутно вирішили захопити українських моряків.

Проблема не в тому, чи було формальне порушення українськими суднами 12-мильної зони. Рух кораблів проходить близько від цієї зони. Це могло статися і випадково. Можна було все зробити без застосування вогню. Але Росія показала силу. Не виключено, провокувала українських військових на вогонь у відповідь. Щоб змусити нас грати за російськими правилами. Тоді невідомо, як розвинулася б ситуація. Інцидент із взаємним застосуванням вогню міг би бути використаний Росією для точкової, але демонстративної військової операції,

– вважає Володимир Фесенко.

Трамп, Путін і доля українських моряків

На Заході не відразу відреагували на відкриту агресію Росії проти України в Азовському морі. На думку Володимира Фесенка, Росія в перші години після обстрілу і захоплення українських суден почала давати свою версію Заходу про "провокації", випередивши Україну. Це одна з головних причин того, що майже на добу затягнулася реакція Заходу. І була дуже обережною.

Більш жорстко діяли США. Трамп заявив, що або Путін звільняє українські судна і військових, або він скасовує двосторонню зустріч на полях саміту G20 у Аргентині, що відбувся 30 листопада – 1 грудня. 29 листопада Трамп скасував зустріч з Путіним. На самому саміті Трамп пройшов повз Путіна і не привітався з ним. Щоправда, Трамп таки перетнувся з Путіним. Президент Росії каже, що пояснив американському колезі "своє бачення" агресивних дій Росії в Азовському морі під час неформальної розмови. Однак "кожен залишився при своїй думці".

До речі, президент США вдруге відміняє зустріч. Як відомо, президенти мали зустрітися 11 листопада в Парижі. Однак перемовини не відбулися.



Путін, захопивши українських моряків, підвищує ставки в грі із США

На переконання, політичного експерта Василя Мокана, скасування зустрічі Трампа з Путіним – найжорсткіша санкція, яку сьогодні міг зробити Захід у відношенні до режиму Путіна. У Кремлі чекали на цю зустріч.

Показове скасування зустрічі Трампа і Путіна буде більш ефективним кроком, ніж якби вони про щось домовлятися на саміті. У ситуації відкритої агресії Росії в Азовському морі домінують не економічні чи внутрішньополітичні чинники, а геополітика Кремля, спрямована в бік США. Кремль підвищує ставки і показує чергову точку дестабілізації як предмет торгу з Трампом. Путін, вочевидь, був готовий поступитися – піти на деескалацію в акваторії Азовського моря взамін на певні гарантії США. Можливо, вибивав би гарантії щодо не розширення НАТО на Схід,

– вважає Василь Мокан.

Політолог Сергій Постоловський навпаки вважає, що Трампу і Путіну потрібно було зустрітися. Трамп міг би вплинути на Путіна, щоб наших моряків звільнили.

Скасування зустрічі Трампа і Путіна відповідає логіці категоричної позиції Заходу щодо дій Росії в Азовському морі. Втім, якщо докопатися до суті, то таким кроком Трамп вмиває руки від вирішення конфлікту в Азовському морі. Немає рішень – немає жодних домовленостей з Росією – немає ніяких зобов’язань перед Путіним. Скасування зустрічі – сюрприз для України. Тепер ми залишилися з Росією сам-на-сам,

– зазначає Сергій Постоловський.

Що буде з українськими моряками, захоплених Росією, – невідомо. Володимир Фесенко вважає, що їх, скоріше, звільнять, але не відразу. Путін може це зробити – але після президентських виборів в Україні і залежно від їх результату в якості жесту доброї волі. Або можливий обмін. У нас є заарештовані російські судна. Але захоплені українські моряки – збільшило кількість карт у руках Путіна для торгу.

Зупинення будівництва "Північного потоку-2"

На переконання директора Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, поки немає умов, які б примусили Росію змінити свою позицію по Азовському морю. Важелі є, але чи готовий Захід їх застосовувати?

Запровадження нового пакету санкцій, припинення участі Росії в SWIFT, зупинка будівництва "Північного потоку-2". Погодження США надати Україні військову допомогу. Підписання договору про партнерство НАТО з Україною поза Альянсом. Кораблі, які б постійно базувалися в Одесі. Це могло б прискорити переговорний процес з Путіним. І вийти на оптимальний варіант. Захід до цього не готовий, а Росія не збирається змінювати свою позицію,

– зауважує Віталій Кулик.



Зупинка будівництва "Пінічного потоку-2" стала б дієвою санкцією

За словами Олександра Хари, потрібно будувати власний флот, хоча наша влада згаяла час. І довго не хотіла помічати кризу на Азовському морі. Москитний флот, говорить дипломат, правильно, але військові не задоволені катерами Гюрза, які не відповідають завданням, які повинні виконувати.

Питання – чи будувати флот на наших підприємствах, чи отримати це в інших країнах. Фінансовий лізинг, спільне виробництво. Українська корупційна складова деформує наші можливості. Далі – дипломатія і подання до міжнародних інституцій претензій до Росії, яка завдає нам збитків. І робота з нашими міжнародними партнерами. Захід не розуміє до кінця, що відбувається. А Путін не зупиниться, оскільки хоче знищити Україну. Або змусити нас погодитися на його умови припинення війни – обмеження суверенітету,

– наголошує Хара.

Дієвим засобом стримування Росії експерти вважають зупинку будівництва спільного російського-німецького газопроводу "Північний потік-2". Олександр Хара зазначає: якщо проект не реалізують, це буде дуже болюче для Путіна.

Якщо будівництво "Північного потоку-2" зупинять, то Росії доведеться платити Україні за транзит російського газу до Європи. Ми зможемо цей газ використовувати в перспективі. Якщо Путін захоче почати широкомасштабну агресію проти нас, то цей фактор – транзит Україною газу – його стримуватиме, оскільки може спричинити до припинення постачання газу на Захід. Без "Північного потоку-2" Росія не зможе отримати надприбуток від німців,

– підкреслює Хара.

Віталій Кулик додає: в Азовському морі продовжиться блокада боку Росії. Вже почалася зима. І частково судноплавство припиняється.

"Наступним кроком Росії можуть бути схожі дії на Чорному морі. Тому Україні просто необхідно досягти приходу західних кораблів НАТО і вирішення питання конвою", – зазначив Кулик.