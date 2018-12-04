Ключова ціль Путіна в Азові – проект "новоросія 2:0", – дипломат

Росія демонструє, що не збирається давати Україні можливості збільшувати свої спроможності протидіяти повзучій анексії в Азовському морі. А квола реакція світу показує, що росіяни можуть і далі нахабніти.

Таку думку 24 каналу висловив експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Росія в Азовському морі створює нову реальність. Не тільки з метою завдати економічних збитків Україні. Це тактичні цілі. Ключова ціль – проект "новоросія 2:0". В 2014 році Москва хотіла відрізати по суші центральну частину України від моря. Тому що без портів Україна стане недієздатною. Коли цей проект не реалізувався, Кремль пішов по морю, де Росія має перевагу. І далі Кремль намагатиметься перекрити торгівлю Чорним морем. А це велика шкода нашій економіці,

– наголошує Олександр Хара.

За словами дипломата, Путін не збирається зупинятися, розуміючи слабкість України і Заходу, який реагує із запізненням і неадекватно. Кремль змінює ситуацію на місці і потім фіксує статус кво. Так було з анексією Криму. І мінськими угодами – їх уже підписували після того, як проросійські бойовики захопили Дебальцеве та інші території, які повинні були контролюватися Україною.

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Спочатку в Азовському морі Росія пішла не військовим шляхом – почали інспектувати судна, які йшли до чи з Маріуполя чи Бердянська. Потім збільшили кількість часу перевірки. Вхід в Азовське море займає 2-3 доби, вихід – до 4. І це більш важливо, тому що це завантажені судна, які везуть товари чи сировину в інші країни. І вже 25 листопада відбувається факт агресії Росії проти України в Азовському морі,

– розповідає Хара.

Дипломат нагадує: Путін не раз заявляв, що до завершення виборів в Україні немає сенсу вести переговори з Порошенком. Тобто найближчим часом нічого не буде вирішено.

Нагадаємо, Петро Порошенко наголошував, що Росія посилила конфлікт на Азові з метою анексії всієї території України та руйнування всього державного апарату.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці

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