08:07
7 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Гнев Путина. Запрет курса валют в России
      Вєсті Кремля
      21:40, 6 декабря
      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко
      Вєсті.UA
      20:30, 6 декабря
      Как в борьбе за санаторий "Красные зори" сошлись заядлые одесские схемщики и ярые коммунисты
      ЦРУ
      09:01, 5 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Какие санкции приведут к падению России: мнение военного эксперта

      426 Читати новину українською
      США и НАТО выдвинули России ультиматум относительно ядерных ракет
      США и НАТО выдвинули России ультиматум относительно ядерных ракет / 24 канал

      Ультиматум НАТО России относительно возврата к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности из США не будет действенным. Россия еще больше обнаглеет. Нужны санкции.

      Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Игорь Лосев.

      Читайте также: Российским банкам грозит отключение от международной системы SWIFT

      Ультиматум должен предусматривать четкие санкции за невыполнение. Но НАТО и США об этом пока не говорили. Не выполнит Россия, что тогда сделает Запад? Поэтому это не очень эффективный шаг. Россия еще больше обнаглеет, если не будет наказания. На США или Китай Россия не полезет. Тогда на Украину, поскольку мы тоже пока не продемонстрировали свою способность бить им морду. Кремль лезет туда, где легче,
      – отмечает Игорь Лосев.

      Как отмечает эксперт, Запад преимущественно пугает, а конкретно ничего не делает. Россия уже привыкла к тому, что ее напугают, а потом все сойдет на нет. Поэтому, кроме ультиматума, нужны также санкции против России.

      Читайте также: В ответ на ультиматум США Россия пригрозила нацелить ракеты на новые объекты

      США должны обеспечить Европу газом и нефтью своего производства. И них есть такие возможности. Отключить Россию от международной финансовой системы SWIFT. Это реальные санкции, которых российская экономика может не выдержать. США должны начать производство новейших средств вооружения. Это заставит РФ включиться в гонку и приведет к такому же результату, что и СССР, который упал под тяжестью своих вооружений,
      – убежден Лосев.

      По словам специалиста, если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, то гонка вооружений не исключена. И для России это закончится плохо. Это нужно США, поскольку РФ производит ракеты средней и малой дальности. А США – нет. Но если они начнут это делать на своем технологическом уровне, то России будет сложно их догонять. С весьма тяжелыми последствиями для своей экономики.

      Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ракеты, которые пытается скрыть Россия, являются угрозой для безопасности – они имеют ядерный потенциал. Поэтому Кремль имеет последний шанс, чтобы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с США. Генсек отмечает, что Россия должна признаться в наличии ракет, нарушающих договор.

      Как известно, в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора. Группа сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к Трампу, в котором призвала учесть негативные последствия выхода США из ДРСМД. Сенаторы считают, что выход США из ракетного договора приведет к расширению Россией производства ракет, угрожающих Европе.

      4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

      Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?
      ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Новости США Дональд Трамп НАТО
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      6 декабря , 22:51 Какие дела НАБУ аномально долго не рассматриваются в судах: рейтинг
      71
      У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      6 декабря , 20:30 У держави немає надійніших союзників, аніж її армія та флот: хто руйнував та відбудовував ЗСУ
      Артем Овдієнко 1044
      Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      6 декабря , 19:02 Софийский собор может стать главным для УПЦ: 10 фактов о нем
      Світлана Попова 351
      Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      6 декабря , 19:00 Россия мечется: очередная информационая атака на Томос
      Блог Медіа 2579
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      6 декабря , 18:13 Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
      Інна Жолобович 205162
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук