Какие санкции приведут к падению России: мнение военного эксперта

Ультиматум НАТО России относительно возврата к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности из США не будет действенным. Россия еще больше обнаглеет. Нужны санкции.

Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Игорь Лосев.

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Ультиматум должен предусматривать четкие санкции за невыполнение. Но НАТО и США об этом пока не говорили. Не выполнит Россия, что тогда сделает Запад? Поэтому это не очень эффективный шаг. Россия еще больше обнаглеет, если не будет наказания. На США или Китай Россия не полезет. Тогда на Украину, поскольку мы тоже пока не продемонстрировали свою способность бить им морду. Кремль лезет туда, где легче,

– отмечает Игорь Лосев.

Как отмечает эксперт, Запад преимущественно пугает, а конкретно ничего не делает. Россия уже привыкла к тому, что ее напугают, а потом все сойдет на нет. Поэтому, кроме ультиматума, нужны также санкции против России.

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США должны обеспечить Европу газом и нефтью своего производства. И них есть такие возможности. Отключить Россию от международной финансовой системы SWIFT. Это реальные санкции, которых российская экономика может не выдержать. США должны начать производство новейших средств вооружения. Это заставит РФ включиться в гонку и приведет к такому же результату, что и СССР, который упал под тяжестью своих вооружений,

– убежден Лосев.

По словам специалиста, если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, то гонка вооружений не исключена. И для России это закончится плохо. Это нужно США, поскольку РФ производит ракеты средней и малой дальности. А США – нет. Но если они начнут это делать на своем технологическом уровне, то России будет сложно их догонять. С весьма тяжелыми последствиями для своей экономики.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ракеты, которые пытается скрыть Россия, являются угрозой для безопасности – они имеют ядерный потенциал. Поэтому Кремль имеет последний шанс, чтобы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с США. Генсек отмечает, что Россия должна признаться в наличии ракет, нарушающих договор.

Как известно, в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора. Группа сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к Трампу, в котором призвала учесть негативные последствия выхода США из ДРСМД. Сенаторы считают, что выход США из ракетного договора приведет к расширению Россией производства ракет, угрожающих Европе.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?

ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.