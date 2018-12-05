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      В ответ на ультиматум США Россия пригрозила нацелить ракеты на новые объекты

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      Валерий Герасимов пригрозил нацелить ракеты на новые объекты
      Валерий Герасимов пригрозил нацелить ракеты на новые объекты / Eadaily.com

      Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что страны, которые разместили на своей территории американские ракетные комплексы станут целями для РФ в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Об этом сообщает "ТАСС".

      "Если Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности будет расторгнут, это не останется без ответа с нашей стороны", – подчеркнул глава Генштаба РФ.

      Читайте также: Выход США из ракетного договора: Вашингтон сделал резкое предупреждение для РФ

      Рассматриваем это, как очень опасный шаг, способный негативно повлиять не только на европейскую безопасность, но и на стратегическую стабильность в целом,
      – прокомментировал Герасимов намерение США выйти из ДРСМД.

      Также он назвал обвинения в несоблюдении Россией условий договора намерением "закамуфлировать истинное положение дел".

      Напомним, еще в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора. Группа сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к Трампу, в котором призвала учесть негативные последствия выхода США из ДРСМД. Сенаторы считают, что выход США из ракетного договора приведет к расширению Россией производства ракет, угрожающих Европе.

      4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

      Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что РФ придерживается Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?
      ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.

      Теги: Новости политики Новости России Новости США Оружие Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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