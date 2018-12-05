В ответ на ультиматум США Россия пригрозила нацелить ракеты на новые объекты
Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что страны, которые разместили на своей территории американские ракетные комплексы станут целями для РФ в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Об этом сообщает "ТАСС".
"Если Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности будет расторгнут, это не останется без ответа с нашей стороны", – подчеркнул глава Генштаба РФ.
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Рассматриваем это, как очень опасный шаг, способный негативно повлиять не только на европейскую безопасность, но и на стратегическую стабильность в целом,
– прокомментировал Герасимов намерение США выйти из ДРСМД.
Также он назвал обвинения в несоблюдении Россией условий договора намерением "закамуфлировать истинное положение дел".
Напомним, еще в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора. Группа сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к Трампу, в котором призвала учесть негативные последствия выхода США из ДРСМД. Сенаторы считают, что выход США из ракетного договора приведет к расширению Россией производства ракет, угрожающих Европе.
4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что РФ придерживается Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?
ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.
Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности.
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