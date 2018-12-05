У відповідь на ультиматум США Росія пригрозила націлити ракети на нові об'єкти

Голова Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов заявив, що країни, які розмістили на своїй території американські ракетні комплекси, стануть цілями для РФ в разі виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності.

Про це повідомляє "ТАСС".

"Якщо Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності буде зруйнований, це не залишиться без відповіді з нашого боку", – наголосив голова Генштабу РФ.

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Розглядаємо це, як дуже небезпечний крок, здатний негативно вплинути не тільки на європейську безпеку, але і на стратегічну стабільність в цілому,

– прокоментував Герасимов намір США вийти із ДРСМД.

Також він назвав звинувачення в недотриманні Росією умов договору наміром "закамуфлювати справжній стан справ".

Нагадаємо, ще у жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору. Група сенаторів-демократів звернулася з відкритим листом до Трампа, у якому закликала врахувати негативні наслідки виходу США з ДРСМД. Сенатори вважають, що вихід США з ракетного договору призведе до розширення Росією виробництва ракет, що загрожують Європі.



4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.



Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що РФ дотримується Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності?

ДРСМД був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.