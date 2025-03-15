Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, що військове командування країни-агресорки було змушене залучити на території Курщини понад 130 тисяч росіян та північнокорейців для протистояння ЗСУ. Він підкреслив, що мовиться про відносно невелику ділянку фронту.

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Військові ресурси Росії

Владислав Селезньов пояснив, що ресурси, які Росія спрямувала на Курську область, могли бути направлені у район Покровська, Мирнограда, чи Торецька або ж на Куп'янський чи Лиманський напрямок. Також окупанти могли залишити ці війська на півдні Запорізької області, як це було до початку Курської операції.

Яка ситуація поблизу Покровська: карта

"Але ворог був змушений залучити цей особовий склад для того, щоб спочатку заблокувати розширення українського плацдарму там (на Курщині – 24 Канал), а потім, зазнаючи чималих втрат, його скорочувати", – сказав військовий експерт.

На його думку, Курська операція є найбільш ефективною. Українським військовим вдалось абсолютно неочікувано для ворога зайти на територію Росії. Збройні Сили України вели маневрову оборону, змушуючи ворога докладати багато зусиль для контратак.

55 тисяч вбитих, поранених та полонених російських військовослужбовців – це дуже велика ціна для Владіміра Путіна,

– підкреслив Владислав Селезньов.

Курська операція продемонструвала всьому світові, що українські військові можуть не лише ефективно вести оборонні дії, але й проводити зухвалі та болючі для ворога наступальні операції.

Зазначимо, Володимир Зеленський підтвердив, що операція ЗСУ на Курщині досягла своєї мети, відтягнувши значну частину російських військ із Харківського, Сумського та Покровського напрямків. Президент наголосив, що це послабило тиск противника на ключових ділянках фронту, а ситуація на Покровському напрямку наразі стабілізувалася. Водночас він визнав, що бойові дії на Курщині залишаються складними.