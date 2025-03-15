Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, что военное командование страны-агрессора было вынуждено привлечь на территории Курской области более 130 тысяч россиян и северокорейцев для противостояния ВСУ. Он подчеркнул, что говорится об относительно небольшом участке фронта.

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Военные ресурсы России

Владислав Селезнев объяснил, что ресурсы, которые Россия направила на Курскую область, могли быть направлены в район Покровска, Мирнограда, или Торецка или же на Купянское или Лиманское направление. Также оккупанты могли оставить эти войска на юге Запорожской области, как это было до начала Курской операции.

Какова ситуация вблизи Покровска: карта

"Но враг был вынужден привлечь этот личный состав для того, чтобы сначала заблокировать расширение украинского плацдарма там (на Курщине – 24 Канал), а потом, неся немалые потери, его сокращать", – сказал военный эксперт.

По его мнению, Курская операция является наиболее эффективной. Украинским военным удалось совершенно неожиданно для врага зайти на территорию России. Вооруженные Силы Украины вели маневренную оборону, заставляя врага прилагать много усилий для контратак.

55 тысяч убитых, раненых и пленных российских военнослужащих – это очень большая цена для Владимира Путина,

– подчеркнул Владислав Селезнев.

Курская операция продемонстрировала всему миру, что украинские военные могут не только эффективно вести оборонительные действия, но и проводить дерзкие и болезненные для врага наступательные операции.

Отметим, Владимир Зеленский подтвердил, что операция ВСУ на Курщине достигла своей цели, оттянув значительную часть российских войск с Харьковского, Сумского и Покровского направлений. Президент подчеркнул, что это ослабило давление противника на ключевых участках фронта, а ситуация на Покровском направлении пока стабилизировалась. В то же время он признал, что боевые действия на Курщине остаются сложными.