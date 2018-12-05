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      Россия получила последнее предупреждение относительно ракет: в НАТО пригрозили последствиями

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      НАТО дало последний шанс России по ракетному договору
      НАТО дало последний шанс России по ракетному договору / Фото из открытых источников

      Ракеты, которые пытается скрыть Россия, являются угрозой для безопасности - они имеют ядерный потенциал. Поэтому Кремль имеет последний шанс, чтобы вернуться к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности с США.

      Об этом сообщает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНИАН.

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      Генсек подчеркивает, что Россия должна признаться в наличии ракет, нарушающих договор.

      Россия много лет отказывалась признавать, что она нарушила Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, но мы еще раз и еще раз предоставляли ей факты и информацию, наши оценки, и она продолжала отказываться,
      – сказал Столтенберг.

      Так, он считает "довольно странным", что Россия отказывалась от существования ракеты "Новатор 9М729", если она была создана согласно Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Кроме того, все союзники НАТО соглашаются, что существуют существенные нарушения ракетного договора со стороны России. В Альянсе подчеркивают, что в Европе нет ракет США, зато есть ракеты России. При этом генсек отмечает, что их очень трудно определить.

      "Россия имеет последний шанс все же соблюсти и выполнить этот договор, но мы готовимся к тому, что мир будет без этого договора. Мы даем России последний шанс, но мы рассматриваем последствия отказа от этого договора", – подчеркнул он.

      Напомним, еще в октябре президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора о ликвидации РСМД из-за нарушения Россией условий договора. Группа сенаторов-демократов обратилась с открытым письмом к Трампу, в котором призвала учесть негативные последствия выхода США из ДРСМД. Сенаторы считают, что выход США из ракетного договора приведет к расширению Россией производства ракет, которые угрожают Европе.

      4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

      Официальная представительница МИД России Мария Захарова заверила, что РФ соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Что предусматривает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности?
      ДРСМД был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.

      Теги: Новости политики Новости США Новости России Ядерная безопасность НАТО
      Источник: 24 Канал
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