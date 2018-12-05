Росія отримала останнє попередження щодо ракет: у НАТО пригрозили наслідками

Ракети, які намагається приховати Росія, є загрозою для безпеки – вони мають ядерний потенціал. Тому Кремль має останній шанс, щоб повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності із США.

Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише УНІАН.

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Генсек наголошує, що Росія повинна зізнатись у наявності ракет, що порушують договір.

Росія багато років відмовлялась визнавати, що вона порушила Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, але ми ще раз і ще раз надавали їй факти та інформацію, наші оцінки, і вона продовжувала відмовлятися,

– сказав Столтенберг.

Так, він вважає "досить дивним", що Росія відмовлялася від існування ракети "Новатор 9М729", якщо вона була створена відповідно до Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Окрім того, усі союзники НАТО погоджуються, що існують суттєві порушення ракетного договору з боку Росії. В Альянсі вкотре наголошують, що в Європі немає ракет США, натомість є ракети Росії. При цьому генсек зазначає, що їх дуже важко визначити.

"Росія має останній шанс все ж дотриматися і виконати цей договір, але ми готуємося до того, що світ буде без цього договору. Ми даємо Росії останній шанс, але ми розглядаємо наслідки відмови від цього договору", – наголосив він.

Нагадаємо, ще у жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору. Група сенаторів-демократів звернулася з відкритим листом до Трампа, у якому закликала врахувати негативні наслідки виходу США з ДРСМД. Сенатори вважають, що вихід США з ракетного договору призведе до розширення Росією виробництва ракет, що загрожують Європі.



4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.



Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що РФ дотримується Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності?ДРСМД був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.