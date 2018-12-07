Які санкції призведуть до падіння Росії: думка військового експерта

Ультиматум НАТО Росії щодо повернення до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності із США не буде дієвим. Росія ще більше знахабніє. Потрібні санкції.

Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Ігор Лосєв.

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Ультиматум повинен передбачати чіткі санкції за невиконання. Але НАТО і США про це поки не говорили. Не виконає Росія, що тоді зробить Захід? Тому це не дуже ефективний крок. Росія ще більше знахабніє, якщо не буде покарання. На США чи Китай Росія не полізе. Тоді на Україну, оскільки ми теж поки не продемонстрували свою здатність бити їм пику. Кремль лізе туди, де легше,

– наголошує Ігор Лосєв.

Як зауважує експерт, Захід переважно лякає, а конкретно нічого не робить. Росія вже звикла до того, що її налякають, а потім усе зійде нанівець. Тому, крім ультиматуму, потрібні також санкції проти Росії.

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США повинні забезпечити Європу газом і нафтою свого виробництва. І них є такі можливості. Відключити Росію від міжнародної фінансової системи SWIFT. Це реальні санкції, яких російська економіка може не витримати. США мають розпочати виробництво новітніх засобів озброєння. Це змусить РФ включитися в перегони і призведе до такого ж результату, що і СРСР, який упав під вагою своїх озброєнь,

– переконаний Лосєв.

За словами фахівця, якщо США вийдуть з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, то гонка озброєнь не виключена. І для Росії це закінчиться погано. Це потрібно США, оскільки РФ виробляє ракети середньої і малої дальності. А США – ні. Але якщо вони почнуть це робити на своєму технологічному рівні, то Росії буде складно їх наздоганяти. З вельми важкими наслідками для своєї економіки.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ракети, які намагається приховати Росія, є загрозою для безпеки – вони мають ядерний потенціал. Тому Кремль має останній шанс, щоб повернутися до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності із США. Генсек наголошує, що Росія повинна зізнатись у наявності ракет, що порушують договір.

Як відомо, у жовтні президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору про ліквідацію РСМД через порушення Росією умов договору. Група сенаторів-демократів звернулася з відкритим листом до Трампа, у якому закликала врахувати негативні наслідки виходу США з ДРСМД. Сенатори вважають, що вихід США з ракетного договору призведе до розширення Росією виробництва ракет, що загрожують Європі.

4 грудня держсекретар США Майк Помпео заявив, що його країна вийде з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, якщо Росія протягом 60 днів не повернеться до його виконання.

Що передбачає Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності?ДРСМД був підписаний Михайлом Горбачовим та Рональдом Рейганом у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.



Договір передбачає, що США та Росія відмовляються від виробництва, використання та зберігання балістичних ракет наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.