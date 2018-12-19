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      Корабель НАТО пришвартувався в Одесі: з'явилися перші фото

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      З'явились перші фото корабля НАТО в порту Одеси
      З'явились перші фото корабля НАТО в порту Одеси / Фото з відкритих джерел

      Корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії 17 грудня увійшов до Чорного моря. У середу, 19 грудня, корабель пришвартувався в Одесі – він пробуде там кілька днів.

      Про це повідомив керівник проекту "Майдан закордонних справ" Андрій Клименко на своїй сторінці в Facebook.

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      24 канал писав, що візит корабля відбувається в межах домовленостей між Україною та Великою Британією, яких вдалось досягти ще 21 листопада 2018 року під час візиту до Лондона Міністра оборони України Степана Полторака. Однак Британія виконала обіцянку раніше через захоплення Росією українських моряків у нейтральних водах Чорного моря.

      Корабель НАТО прибув в Україну
      Корабель НАТО пришвартувався в порту Одеси/ Фейсбук Андрія Клименка

      Вже у середу, 19 грудня, о 10:30 ранку розвідувальний корабель пришвартувався біля причалу Одеського морського порту.

      Найперше фото з Одеси нам тільки-но прислав військово-морський аташе посольства Великої Британії в Україні Dan Hallett,
      – написав Клименко.

      Британський розвідник прибув до Одеси
      HMS Echo у порту Одеси 19 грудня 2018 року/Джерело: dumskaya.net

      Британський розвідник увійшов до Одеси
      HMS Echo увійшов до України 19 грудня/Джерело: dumskaya.net

      Корабель НАТО увійшов до Одеси
      Візит став наслідком домовленостей між Україної та Британією/ Джерело: dumskaya.net

      Місцеве видання "Думская" зазначає, що корабель залишиться в Одесі на кілька днів. Після завершення візиту відбудуться маневри типу PASSEX з флагманом Военно-морских сил України фрегатом "Гетьман Сагайдачний".

      До слова, НАТО посилює військову допомогу Україні. Північноатлантичний альянс у найближчі тижні має намір передати українським військовим обладнання для захищеного зв'язку, окрім того місія НАТО буде стежити за безпекою у Чорному морі.

      Який корабель Британія скерувала у Чорне море?HMS Echo (H87) – багатоцільовий гідрографічний корабель океанського типу, один з двох цього проекту у складі Королівського флоту Британії. Інший – HMS Enterprise (H88) – вже заходив до Чорного моря на початку 2018 року. Це перші кораблі британського флоту, оснащені азимутальними двигунами, що надають їм надзвичайно точну керованість та маневреність на низьких швидкостях аж до самостійної швартовки без залучення буксирів. Також завдяки цим двигунам та носовому підрулюючому пристрою кораблі можуть довго перебувати на одній точці попри течію і вітер, що важливо при підводній діяльності.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини Росії Україна – Росія Новини України НАТО Водний транспорт Великобританія Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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