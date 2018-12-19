США можуть виділити Україні величезну суму на морську та повітряну оборону

Вашингтон має намір підтримати прагнення України зміцнити військову оборону. Конгрес США у січні 2019 року заслухає інформацію про виділення Україні ще 125 мільйонів доларів військової допомоги.

Про це повідомив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер на зустрічі з Головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, пише прес-служба парламенту.

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Спеціальний представник повідомив, що у січні наступного року у Конгресі США буде заслуховуватись інформація щодо виділення наступних 125 мільйонів доларів військової допомоги Україні - половини допомоги на наступний рік,

– йдеться у повідомленні.

Волкер наголошує, що в США є бажання підтримати Україну у її намірах зміцнити оборону на морі, берегової лінії і повітряної оборони.

На переконання спецпредставника США, ухвалення закону про продаж військового обладнання стане сигналом не лише для платників податків у США, а й для європейських країн.

До слова, Рада Міжнародного валютного фонду погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. Перший транш цієї програми розміром 1,4 мільярда доларів надійде вже найближчим часом.