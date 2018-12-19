США могут выделить Украине огромную сумму на морскую и воздушную оборону

Вашингтон намерен поддержать стремление Украины укрепить военную оборону. Конгресс США в январе 2019 года заслушает информацию о выделении Украине еще 125 миллионов военной помощи.

Об этом сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече с Председателем Верховной Рады Андреем Парубием, пишет пресс-служба парламента.

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Специальный представитель сообщил, что в январе следующего года в Конгрессе США будет заслушана информация о выделении следующих 125 миллионов долларов военной помощи Украине – половины помощи на следующий год,

– говорится в сообщении.

Волкер отмечает, что у США есть желание поддержать Украину в ее намерениях укрепить оборону на море, береговой линии и в воздушной обороне.

По мнению спецпредставителя США, принятие закона о продаже военного оборудования станет сигналом не только для налогоплательщиков в США, но и для европейских стран.

К слову, Совет Международного валютного фонда согласовала новую 14-месячную кредитную программу stand-by для Украины. Первый транш этой программы в размере 1,4 миллиарда долларов поступит уже в ближайшее время.