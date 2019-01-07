Бойовий корабель США зайшов в Чорне море: з'явилась реакція Росії

У міноборони Російської Федерації заявили, що контролюють дії десантного експедиційного корабля USS FortMcHenry військово-морського флоту США, який увійшов у Чорне море для підтримки безпеки.

Про це повідомили в міністерстві оборони РФ, передало видання "Інтерфакс".

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У відомстві зазначили, що корабель військово-морських сил США потрапив в акваторію Чорного моря о 21.00 за московським часом (20.00 за київським часом) 6 січня.

Нагадаємо, що 6 січня прес-служба 6 Флоту США повідомила, що десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry військово-морського флоту США йде до Чорного моря через протоку Дарданелли. Корабель здійснюватиме патрулювання – він може розмістити на своєму борту до півтисячі морських піхотинців.

Який корабель США скерували у Чорне море? USS FortMcHenry – це десантного експедиційний корабель, який може розмістити на своєму борту до півтисячі морських піхотинців. Окрім того, на борту корабля розміщено майданчик для посадки та зльоту повітряних суден типу гелікоптер чи конвертоплан.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.