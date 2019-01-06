16:14
6 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кремлівські шпілі-вілі. Псевдо добрі друзі
      Вєсті Кремля
      14:38, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      У Чорне море йде десантний корабель морської піхоти США: фото

      1865 Читать новость на русском
      У Чорне море йде експедиційний десантний корабель морської піхоти США
      У Чорне море йде експедиційний десантний корабель морської піхоти США / Фото з відкритих джерел

      Десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry військово-морського флоту США йде до Чорного моря через протоку Дарданелли. Корабель здійснюватиме патрулювання – він може розмістити на своєму борту до півтисячі морських піхотинців.

      Про це повідомляє прес-служба 6 Флоту США на сторінці у Twitter.

      Читайте також: У США уважно стежать і готові відповісти, – експерт про російські сили на кордоні з Україною

      До слова, група входить до складу підрозділу 6 флоту військово-морських сил США та є однією з семи морських експедиційних груп в американській морській піхоті. Її чисельність – близько 2200 осіб.

      У чорне море йде американський корабель
      Американський корабель USS FortMcHenry/ Джерело: Twitter 6 Флоту США

      Цей корабель може розмістити на своєму борту до півтисячі морських піхотинців. Окрім того, на борту корабля розміщено майданчик для посадки та зльоту повітряних суден типу гелікоптер чи конвертоплан.

      Корабель у складі елементів 22-ї морської експедиційної групи здійснює перехід через Дарданелли. Група є однією з семи морських експедиційних груп, що існують у морській піхоті США. Її чисельність близько 2200 осіб. Вона входить до складу підрозділу 6 флоту ВМС США.

      Нагадаємо, нещодавно корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії 17 грудня увійшов до Чорного моря. Вже 19 грудня корабель пришвартувався в Одесі – він пробув там кілька днів. Тоді візит корабля відбувся в межах домовленостей між Україною та Великою Британією, яких вдалось досягти ще 21 листопада 2018 року під час візиту до Лондона Міністра оборони України Степана Полторака. Однак Британія виконала обіцянку раніше через захоплення Росією українських моряків у нейтральних водах Чорного моря.

      Теги: Новини України Новини політики Новини США Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
      сьогодні , 14:33 Весела коляда: 5 текстів колядок українською мовою
      17127
      12 страв на Святвечір
      5 січня , 15:01 12 страв на Святвечір
      Олена Булан
      Як радянська влада змінила різдвяне меню та перетворила кулінарію на спосіб пропаганди
      сьогодні , 14:26 Як радянська влада змінила різдвяне меню та перетворила кулінарію на спосіб пропаганди
      Інститут Просвіти 2025
      Томос про автокефалію: що це означає для українців
      сьогодні , 12:30 Томос про автокефалію: що це означає для українців
      Яніна Ткачук 30533
      Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      сьогодні , 11:44 Привітання з Різдвом для рідних і друзів
      120282
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      МВФ готовий направити місію в Україну
       26 лютого 2014 , 08:38 3
      Захарченка не цікавить те, що бойовики з Білої Церкви тренуються у клубі МВС
      21 травня 2013 , 15:04
      Екс-форвард Карпат перейшов в іспанський клуб
       8 серпня 2018 , 16:36
      Tesla планує побудувати зарядну станцію під Житомиром
       14 грудня 2018 , 10:55
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук