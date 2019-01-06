У Чорне море йде десантний корабель морської піхоти США: фото

Десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry військово-морського флоту США йде до Чорного моря через протоку Дарданелли. Корабель здійснюватиме патрулювання – він може розмістити на своєму борту до півтисячі морських піхотинців.

Про це повідомляє прес-служба 6 Флоту США на сторінці у Twitter.

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До слова, група входить до складу підрозділу 6 флоту військово-морських сил США та є однією з семи морських експедиційних груп в американській морській піхоті. Її чисельність – близько 2200 осіб.



Американський корабель USS FortMcHenry/ Джерело: Twitter 6 Флоту США

Цей корабель може розмістити на своєму борту до півтисячі морських піхотинців. Окрім того, на борту корабля розміщено майданчик для посадки та зльоту повітряних суден типу гелікоптер чи конвертоплан.

Корабель у складі елементів 22-ї морської експедиційної групи здійснює перехід через Дарданелли. Група є однією з семи морських експедиційних груп, що існують у морській піхоті США. Її чисельність близько 2200 осіб. Вона входить до складу підрозділу 6 флоту ВМС США.

#USSFortMcHenry (LSD 43) & embarked elements of the 22nd Marine Expeditionary Unit (MEU), has begun its north-bound transit of the Dardanelles Strait, en route to the Black Sea #US6thFleet #Power4Peace pic.twitter.com/jTqF64i8e1 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) 6 січня 2019 р.

Нагадаємо, нещодавно корабель HMS Echo H87 Королівського військово-морського флоту Великої Британії 17 грудня увійшов до Чорного моря. Вже 19 грудня корабель пришвартувався в Одесі – він пробув там кілька днів. Тоді візит корабля відбувся в межах домовленостей між Україною та Великою Британією, яких вдалось досягти ще 21 листопада 2018 року під час візиту до Лондона Міністра оборони України Степана Полторака. Однак Британія виконала обіцянку раніше через захоплення Росією українських моряків у нейтральних водах Чорного моря.