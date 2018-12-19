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      Украина планирует новый проход военных кораблей через Керченский пролив, – Турчинов

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      Украина планирует новый проход военных кораблей через Керченский пролив, – Турчинов
      Украина планирует новый проход военных кораблей через Керченский пролив, – Турчинов / Фото из открытых источников

      Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре с участием представителей ОБСЕ и международных организаций.

      Об этом он сказал в интервью ВВС.

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      Турчинов подчеркнул, что для Украины такое решение является принципиальным.

      Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма,
      – подчеркнул он.

      Секретарь СНБО подчеркнул, что с этим вопросом тянуть не следует, поэтому переход возможен в ближайшее время.

      "Мы предлагаем и нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье", – пояснил Турчинов

      При этом, по его словам, Украина обратится к представителям ОБСЕ и другим международным организациям. Благодаря этому удастся доказать миру, что Украина и ее моряки не нарушают никаких законов и международных правил.

      Когда к этому вопросу будет приковано внимание ведущих стран мира, Россия подожмет хвост и не рискнет агрессивно действовать,
      – объяснил Турчинов.

      Однако пока инициатива не получила ответа.

      Турчинов отмечает, если сейчас оставить ситуацию на произвол судьбы – то Россия фактически получит разрешение от мира на агрессию и нарушение границ.

      "Давайте говорить честно – РФ осуждена, но не наказана", – заявляет он.

      Секретарь СНБО отмечает, что агрессия России в Керченском проливе требует значительного усиления санкций против России. Если мир не отреагирует, то дальнейшие наступательные действия России будут еще более кровопролитными и опасными не только для Украины, но и для других стран.

      Напомним, Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акватории Азовского и Черного морей. За документ проголосовало 66 стран, против – 19, 72 воздержались.

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости политики Украина – Россия Новости России СНБО Александр Турчинов
      Источник: 24 Канал
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