Україна планує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку, – Турчинов

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій.

Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

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Турчинов наголосив, що для України таке рішення є принциповим.

Це для нас принципово. Якщо ми зупинимось і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму,

– наголосив він.

Секретар РНБО наголосив, що з цим питанням зволікати не слід, тому перехід можливий вже найближчим часом.

"Ми пропонуємо і нашим партнерам взяти участь у цьому проході з українських Чорноморських портів до українських портів на Азовському узбережжі", – пояснив Турчинов

При цьому, за його словами, Україна звернеться до представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій. Завдяки цьому вдасться довести світові, що Україна та її моряки не порушують жодних законів і міжнародних правил.

Коли до цього питання буде прикута увага провідних країн світу, Росія підіжме хвоста та не ризикне агресивно діяти,

– пояснив Турчинов.

Однак наразі ініціатива не отримала відповіді.

Турчинов наголошує, якщо зараз залишити ситуацію напризволяще – то Росія фактично отримає дозвіл від світу на агресію та порушення кордонів.

"Давайте говорити чесно – РФ засуджена, але не покарана", – заявляє він.

Секретар РНБО зазначає, що агресія Росії в Керченській протоці вимагає значного посилення санкцій проти Росії. Якщо світ не відреагує, то подальші наступальні дії Росії ще кривавішими і небезпечнішими не лише для України, а й для інших країн.

Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.