17:02
19 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворе дитинство Поклонської. Путін сів на дно
      Вєсті Кремля
      21:33, 18 грудня
      Вєсті.UA: Об'єднання Яценюка з Вакарчуком. Шуфрич зірвав Медведчука
      Вєсті.UA
      20:20, 18 грудня
      Президент не допоміг: чому жителі Сміли вимушені сплачувати шалені борги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Номенклатурники vs радянські люди
      Згадати все
      22:29, 18 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Україна планує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку, – Турчинов

      1514 Читать новость на русском
      Україна планує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку, – Турчинов
      Україна планує новий прохід військових кораблів через Керченську протоку, – Турчинов / Фото з відкритих джерел

      Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій.

      Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

      Читайте також: Відповідь Путіну: з'явилися фото військового корабля Британії в Чорному морі

      Турчинов наголосив, що для України таке рішення є принциповим.

      Це для нас принципово. Якщо ми зупинимось і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму,
      – наголосив він.

      Секретар РНБО наголосив, що з цим питанням зволікати не слід, тому перехід можливий вже найближчим часом.

      "Ми пропонуємо і нашим партнерам взяти участь у цьому проході з українських Чорноморських портів до українських портів на Азовському узбережжі", – пояснив Турчинов

      При цьому, за його словами, Україна звернеться до представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій. Завдяки цьому вдасться довести світові, що Україна та її моряки не порушують жодних законів і міжнародних правил.

      Коли до цього питання буде прикута увага провідних країн світу, Росія підіжме хвоста та не ризикне агресивно діяти,
      – пояснив Турчинов.

      Однак наразі  ініціатива не отримала відповіді.

      Турчинов наголошує, якщо зараз залишити ситуацію напризволяще – то Росія фактично отримає дозвіл від світу на агресію та порушення кордонів.

      "Давайте говорити чесно – РФ засуджена, але не покарана", – заявляє він.

      Секретар РНБО зазначає, що агресія Росії в Керченській протоці вимагає значного посилення санкцій проти Росії. Якщо світ не відреагує, то подальші наступальні дії Росії ще кривавішими і небезпечнішими не лише для України, а й для інших країн.

      Нагадаємо, Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму та акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Олександр Турчинов РНБО Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Росія пообіцяла не воювати з Україною: чергова брехня чи окозамилювання?
      сьогодні , 17:00 Росія пообіцяла не воювати з Україною: чергова брехня чи окозамилювання?
      Дмитро Снєгирьов 20
      Невиліковна "вата" головного мозку
      сьогодні , 15:00 Невиліковна "вата" головного мозку
      Артем Овдієнко 1086
      Щедрий 2018-й рік (і попередні теж): топ елітної нерухомості українських можновладців
      сьогодні , 14:30 Щедрий 2018-й рік (і попередні теж): топ елітної нерухомості українських можновладців
      Наталія Печерська 662
      Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      сьогодні , 12:02 Чи потрібен українським дітям Дід Мороз
      Соломія Соломка 996
      Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
      сьогодні , 10:00 Музичні новинки 2018: 10 найкращих альбомів від світових музикантів
      Олена Булан 734
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Вибори президента: як дізнатися все про кандидатів
      25 жовтня , 09:05
      Хелловін 2018: рецепти нереально смачних і моторошних страв з відео
      27 жовтня , 09:04
      Нову Hyundai Elantra 2019 показали на офіційних фото
       28 серпня , 11:50
      Знаменитий експерт: Кажуть, що Динамо в кожному матчі всіх "рвало" – це брехня
       28 серпня , 16:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук