Генасамблея ООН ухвалила резолюцію проти мілітаризації Росією Криму

Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про проблему мілітаризації Росією Криму і акваторій Азовського і Чорного морів. За документ проголосували 66 країн, проти – 19, 72 утрималися.

Про це повідомляє Постійне представництво України при ООН у Twitter.

Читайте також: Українські моряки в полоні РФ: бранців захищатимуть 34 адвокати

У тексті документа йдеться про те, що "присутність російських військових у Криму суперечить національному суверенітету, політичній незалежності та територіальній цілісності України". У п'ятому пункті міститься засудження Росії через будівництво моста через Керченську протоку.

Вперше резолюція ООН зазначає, що окупувавши Крим, Росія порушила Будапештський меморандум 1994 року.

Генеральна асамблея – нагадує, що тимчасова окупація Криму, як і погроза чи застосування сили Російською Федерацією проти територіальної цілісності або політичної незалежності України, є порушенням зобов’язань за Меморандумом про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештським меморандумом) від 5 грудня 1994 року, в якому, серед іншого, було підтверджено відданість повазі до незалежності, суверенітету і наявних кордонів України,

– йдеться у тексті резолюції.

Також резолюція закликає Росію, як державу-окупанта, вивести свої війська з Криму і невідкладно завершити тимчасову окупацію української території.

️#ТЕРМІНОВО: Генеральна Асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму та засуджує зростаючу російську військову присутність в Чорному і Азовському морях.



За 66, пр 19. Співавторів 40. Основні елементи pic.twitter.com/C6ic4yDZwb — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 17 грудня 2018 р.

Нагадаємо, нещодавно США та Канада обговорили спільну відповідь на захоплення Росією українських кораблів. Керівники зовнішньополітичних та оборонних відомств держав мають намір взаємодіяти на міжнародній арені для ефективного тиску на Кремль.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.