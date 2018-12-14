Агресія Росії в Керченській протоці: США та Канада готують спільну відповідь

США та Канада обговорили спільну відповідь на захоплення Росією українських кораблів. Керівники зовнішньополітичних та оборонних відомств держав мають намір взаємодіяти на міжнародній арені для ефективного тиску на Кремль.

Спільну прес-конференцію державного секретаря США Майка Помпео та голови МЗС Канади Христі Фріланд транслював сайт Держдепу.

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У зустрічі взяли участь також міністри оборони США Джеймс Меттіс та Канади Харджит Сінгх Сейджаном.

Ми говорили про нашу роботу і взаємодію як члени НАТО. Ми обговорили нашу реакцію на ситуацію в Україні. Я висловив стурбованість у зв’язку останньою агресією Росії в Азовському морі, де її військові таранили і відкрили вогонь по українських суднах,

– заявив Помпео.

Зі свого боку, Фріланд додала разом з міністром оборони Канади Харджит Сінгх Сейджаном засудили дії Росії з перешкоджання судноплавству в Азовському морі та Керченській протоці.

"Ми закликаємо Росію звільнити цих моряків. Канада непохитно підтримує народ України, її суверенітет і територіальну цілісність в межах її міжнародно визнаних кордонів", – наголосила міністр закордонних справ Канади.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".



До слова, впливові американські аналітики, експерти, колишні урядовці та посли США закликали президента США Дональда Трампа відреагувати на агресію Росії – надати додаткову допомогу Україні у секторі безпеки. Також для активної протидії планам РФ необхідно збільшити тиск на Путіна.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.