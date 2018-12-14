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      Агрессия России в Керченском проливе: США и Канада готовят совместный ответ

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      Фриланд и Помпео обсудили ответ России на агрессию в Керченском проливе
      Фриланд и Помпео обсудили ответ России на агрессию в Керченском проливе / Getty images

      США и Канада обсудили общий ответ на захват Россией украинских кораблей. Руководители внешнеполитических и оборонных ведомств государств намерены взаимодействовать на международной арене для эффективного давления на Кремль.

      Совместную пресс-конференцию государственного секретаря США Майка Помпео и главы МИД Канады Христи Фриланд транслировал сайт Госдепа.

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      Во встрече приняли участие также министры обороны США Джеймс Мэттис и Канады Харджит Сингх Сейджаном.

      Мы говорили о нашей работе и взаимодействии как члены НАТО. Мы обсудили нашу реакцию на ситуацию в Украине. Я высказал обеспокоенность в связи последней агрессией России в Азовском море, где ее военные таранили и открыли огонь по украинским судам,
      – заявил Помпео.

      Со своей стороны, Фриланд добавила, что вместе с министром обороны Канады Харджит Сингх Сейджаном они осуждают действия России по препятствованию судоходству в Азовском море и Керченском проливе.

      "Мы призываем Россию освободить этих моряков. Канада твердо поддерживает народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ", – отметила министр иностранных дел Канады.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли к Азовскому морю, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

      К слову, влиятельные американские аналитики, эксперты, бывшие чиновники и послы США призвали президента США Дональда Трампа отреагировать на агрессию России – оказать дополнительную помощь Украине в секторе безопасности. Также для активного противодействия планам РФ необходимо увеличить давление на Путина.

      Что произошло в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Теги: Новости США Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Канада
      Источник: 24 Канал
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