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      В Кремле ответили на требование Трампа освободить из плена украинских моряков

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      Россия не будет освобождать украинских моряков ради встречи Путина и Трампа
      Россия не будет освобождать украинских моряков ради встречи Путина и Трампа / Фото из открытых источников

      В Кремле заявили, что не намерены освобождать пленных украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива на Азове, ради встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

      Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский "Интерфакс".

      Читайте также: Лидеры ЕС приняли решение по Азову: требуют у России освободить пленных моряков

      Он отметил, что позиция США о невозможности встречи Путина и Трампа до освобождения пленных украинских моряков и кораблей, никак не повлияет на действия РФ.

      Безусловно, подобная позиция не может быть основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственной границы РФ. На долю украинской команды может повлиять ход следствия, а также, если до этого дойдет – решение суда,
      – заявил Песков.

      В то же время, на вопрос, означает ли, что украинских моряков и корабли могут освободить до судебного разбирательства, Песков сказал, что это дело в "руках следствия".

      Также по его словам, встреча российского и американского лидеров "необходима как для Москвы, так и для Вашингтона".

      "Российская сторона, как говорил президент Путин, сохраняет готовность к проведению двусторонней встречи на высшем уровне, а также других встреч на различных уровнях для начала переговоров тех насущных вопросов, что касаются двух стран, и вопросы стратегической безопасности всего мира", – добавил он.

      Напомним, ранее Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине 30 ноября и 1 декабря. Американский президент объяснил свое решение захватом украинских моряков российскими силовиками. Впоследствии, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что новая личная встреча президентов Путина и Трампа невозможна, пока Москва удерживает военные корабли Украины, захваченные вблизи Керченского пролива.

      Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      Теги: Новости США Новости России Украина – Россия Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости политики Дональд Трамп Владимир Путин заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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