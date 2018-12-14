В Кремле ответили на требование Трампа освободить из плена украинских моряков
В Кремле заявили, что не намерены освобождать пленных украинских моряков, захваченных вблизи Керченского пролива на Азове, ради встречи президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский "Интерфакс".
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Он отметил, что позиция США о невозможности встречи Путина и Трампа до освобождения пленных украинских моряков и кораблей, никак не повлияет на действия РФ.
Безусловно, подобная позиция не может быть основанием для нарушения хода судебного разбирательства и следствия, которое ведется в отношении нарушителей государственной границы РФ. На долю украинской команды может повлиять ход следствия, а также, если до этого дойдет – решение суда,
– заявил Песков.
В то же время, на вопрос, означает ли, что украинских моряков и корабли могут освободить до судебного разбирательства, Песков сказал, что это дело в "руках следствия".
Также по его словам, встреча российского и американского лидеров "необходима как для Москвы, так и для Вашингтона".
"Российская сторона, как говорил президент Путин, сохраняет готовность к проведению двусторонней встречи на высшем уровне, а также других встреч на различных уровнях для начала переговоров тех насущных вопросов, что касаются двух стран, и вопросы стратегической безопасности всего мира", – добавил он.
Напомним, ранее Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Путиным на полях саммита G20 в Аргентине 30 ноября и 1 декабря. Американский президент объяснил свое решение захватом украинских моряков российскими силовиками. Впоследствии, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что новая личная встреча президентов Путина и Трампа невозможна, пока Москва удерживает военные корабли Украины, захваченные вблизи Керченского пролива.
Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.
Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.
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