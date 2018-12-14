У Кремлі відповіли на вимогу Трампа звільнити з полону українських моряків

У Кремлі заявили, що не мають наміру звільняти полонених українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки на Азові, заради зустрічі президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає російський "Интерфакс".

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Він зазначив, що позиція США про неможливість зустрічі Путіна і Трампа до звільнення полонених українських моряків і кораблів, ніяк не вплине на дії РФ.

Безумовно, подібна позиція не може бути підставою для порушення ходу судового розгляду та слідства, яке ведеться стосовно порушників державного кордону РФ. На долю української команди може вплинути хід слідства, а також, якщо до цього дійде – рішення суду,

– заявив Пєсков.

Водночас, на запитання, чи означає, що українських моряків і кораблі можуть звільнити до судового розгляду, Пєсков сказав, що ця справа у "руках слідства".

Також за його словами, зустріч російського і американського лідерів "необхідна як для Москви, так і для Вашингтона".

"Російська сторона, як говорив президент Путін, зберігає готовність до проведення двосторонньої зустрічі на вищому рівні, а також інших зустрічей на різних рівнях для початку пререговорів тих нагальних питань, що стосуються і двох країн, і питання стратегічної безпеки всього світу", – додав він.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп скасував заплановану зустріч із Путіним на полях саміту G20 в Аргентині 30 листопада і 1 грудня. Американський президент пояснив своє рішення захопленням українських моряків російськими силовиками.



Згодом, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон наголосив, що нова особиста зустріч президентів Путіна і Трампа неможлива, поки Москва утримує військові кораблі України, захоплені поблизу Керченської протоки.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.