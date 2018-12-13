Лідери ЄС ухвалили рішення по Азову: вимагають у Росії звільнити полонених моряків

Євросоюз готовий посилити свою підтримку на користь постраждалих районів України. Крім того, лідери ЄС вимагають негайного звільнення всіх затриманих українських моряків.

Про відповідне рішення у своєму Twitter повідомив глава Європейської ради Дональд Туск.

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Європейська рада вимагає негайного звільнення всіх затриманих українських моряків, повернення суден і вільного проходу всіх судів через Керченську протоку,

– написав він.

Зазначимо, що раніше журналіст Рікард Джозвяк повідомив, що лідери ЄС відкрили можливість введення нових санкцій щодо Росії через дії РФ на Азові.

EUCO requests the immediate release of all detained Ukrainian seaman, the return of vessels and free passage of all ships through the Kerch strait. #AzovSea — Donald Tusk (@eucopresident) 13 грудня 2018 р.

Нагадаємо, 13 грудня Євросоюз продовжив економічні санкції проти Росії. Аргументовано це тим, що у ЄС не побачили прогресу по мінських домовленостях.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.