Агресія РФ проти України: Уряд просить РНБО запровадити нові санкції проти російських компаній

Кабінет міністрів України виніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони питання про розширення санкцій проти низки російських компаній через триваючу збройну агресію Російської Федерації проти України.

Відповідне розпорядження опублікували на урядовому порталі.

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Відомо, що обмежувальні заходи будуть стосуватися російських компаній. Їх запровадять на 3 роки.

Схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицію щодо застосування строком на три роки персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб згідно з додатком,

— зазначено у розпорядженні уряду.

Однак, додаток з списком компаній, проти яких застосовуватимуться санкції, наразі не опублікували.

До слова, Російська економіка зазнала відчутних втрат через санкції, які з 2015 року вводять проти РФ через її агресивну політику. Так, накопичені Росією втрати від санкцій становлять до 5% валового внутрішнього продукту.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.