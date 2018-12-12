Агресія Росії проти України: Уряд створив відповідну міжвідомчу комісію

12 грудня під час засідання уряду посадовці ухвалили рішення створити міжвідомчу комісію, що буде готувати консолідовані претензії України до Росії через її військову агресію.

Головою вищезазначеної комісії було призначено віце-прем’єрку з питань євроінтеграції Іванну Климпуш-Цинцадзе.

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Як було наголошено під час засідання Кабміну, головним завданням комісії стане координація органів влади щодо відсічі військової агресії Росії.

Крім того, орган готуватиме консолідовані претензії України до Росії за порушення нею міжнародного права та здійснення військової агресії.

Водночас комісія буде аналізувати стан прав людини на окупованих територіях і готувати пропозиції уряду у питаннях прав людини на окупованих територіях.

До слова, Президент України Петро Порошенко закликав створити відповідну комісію ще у серпні 2018 року.

Нагадаємо, 12 грудня набув чинності Закон про припинення договору про дружбу з Росією, щоправда сам документ припинить свою дію 1 квітня 2019 року.