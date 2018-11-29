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      Україна збирається "вбити" кілька десятків договорів з Росією, – Клімкін

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      Очільник МЗС Павло Клімкін заявив, що Україна збирається розірвати близько 40 договорів з Росією
      Очільник МЗС Павло Клімкін заявив, що Україна збирається розірвати близько 40 договорів з Росією / 24 канал

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що офіційний Київ уже припинив дію 48 договорів з Росією та припинення найближчим часом очікується розірвання ще близько 40 угод.

      Таку заяву очільник українського зовнішньополітичного відомства зробив у ефірі телеканалу "1+1".

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      Ми за останній час "вбили" 48 двосторонніх договорів... Наступна порція буде дуже скор – ще близько 40 договорів. Ми досконально переглядаємо нашу договірну базу,
      – зауважив посадовець.

      Як підкреслив Клімкін, зокрема, припинить свою дію договір "Про дружбу, співпрацю та партнерство з Росією".

      Нагадаємо, 17 вересня Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення дії договору про дружбу з Росією на наступні 10 років. 19-го числа документ набув чинності. 

      У чому полягає договір про дружбу України з Росією?Цей договір було підписано 31 травня 1997 року в Києві. Згідно з його умовами, сторони зобов'язувалися, зокрема "поважати територіальну цілісність і суверенітет" одна одної, а також "підтверджували непорушність наявних між ними кордонів".

      Теги: Україна – Росія Новини Росії Павло Клімкін Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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