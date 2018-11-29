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      Украина собирается "убить" несколько десятков договоров с Россией, – Климкин

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      Глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина намерена разорвать около 40 договоров с Россией
      Глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина намерена разорвать около 40 договоров с Россией / 24 канал

      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что официальный Киев уже прекратил действие 48 договоров с Россией и в ближайшее время ожидается расторжения еще около 40 соглашений.

      Такое заявление глава украинского внешнеполитического ведомства сделал в эфире телеканала "1+1".

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      Мы за последнее время "убили" 48 двусторонних договоров... Следующая порция будет очень скоро – еще около 40 договоров. Мы досконально пересматриваем нашу договорную базу,
      – отметил чиновник.

      Как подчеркнул Климкин, в частности, прекратит свое действие договор "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией".

      Напомним, 17 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет. 19-го числа документ вступил в силу. 

      В чем заключается договор о дружбе Украины с Россией? Этот договор был подписан 31 мая 1997 года в Киеве. Согласно его условиям, стороны обязывались, в частности "уважать территориальную целостность и суверенитет" друг друга, а также "подтверждали незыблемость существующих между ними границ".

      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики Павел Климкин МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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