Вихід України з СНД: що це означає і хто з цього виграє

Україна вирішила припинити участь у Співдружності Незалежних Держав – організації, утвореної після розпаду СРСР, куди входять деякі пострадянські країни. Україна де-юре не є державою-членом співдружності, але має статус держави-засновниці й учасниці.

Що сталося? 12 квітня на безпековому форумі Петро Порошенко запропонував підготувати пропозиції спільно з Кабінетом міністрів про офіційне припинення участі України в СНД.

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Чому це сталося? Ключову роль у СНД відіграє Росія. Де-факто Україна ще з 2014 року припинила участь у роботі органу. Ми учасники 75% міждержавних угод у рамках СНД. Але більшість цих договорів не діють через дії Росії, яка застосувала санкції проти України. Тому СНД для нас уже втратила будь-яку вартість і цінність.

Що це дасть Україні? Політичний сигнал Заходу, що Україна виходить із зони впливу Росії і робить геополітичний розворот і продовжує євроінтеграцію.

Що далі? Україна відкличе всіх своїх представників у статутних органах СНД. Буде проведений аналіз всіх багатосторонніх і двосторонніх умов у рамках СНД. Денонсують тільки ті, що суперечать національним інтересам України. З Росією потрібно розірвати угоди в економічній сфері. Але вихід України з СНД не повинен позначитися на нормальних взаємостосунках з Казахстаном чи Білоруссю. Зокрема, на можливості українців їздити в ці країни.

Що зміниться? Україна поставить правову точку в участі в СНД, і це сприятиме активнішому зближенню із Заходом, євроінтеграції, приєднанню до НАТО.

Підсумкові замітки. Крок правильний, але запізнілий. Виходити з СНД треба було ще в 2014 році. Порошенко продовжує стратегічну виборчу лінію на зближення із Заходом. І вихід з СНД – частина кампанії президента. Президент розраховує на електоральний бонус.

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