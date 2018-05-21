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Выход Украины из СНГ: что это значит и кто из этого выиграет

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Порошенко рассчитывает на дополнительные голоса на выборах президента Украины
Порошенко рассчитывает на дополнительные голоса на выборах президента Украины / 24 Канал

Украина решила прекратить участие в Содружестве Независимых Государств – организации, созданной после распада СССР, куда входят некоторые постсоветские страны. Украина де-юре не является государством-членом содружества, но имеет статус государства-основателя и участника.

Что произошло? 12 апреля на форуме по безопасности Петр Порошенко предложил подготовить предложения совместно с Кабинетом министров об официальном прекращении участия Украины в СНГ.

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Почему это произошло? Ключевую роль в СНГ играет Россия. Де-факто Украина еще с 2014 года прекратила участие в работе органа. Мы участники 75% межгосударственных соглашений в рамках СНГ. Но большинство этих договоров не действуют из-за действий России, которая применила санкции против Украины. Поэтому СНГ для нас уже потеряло всякую стоимость и ценность.

Что это даст Украине? Политический сигнал Западу, что Украина выходит из зоны влияния России и делает геополитический разворот и продолжает евроинтеграцию.

Что дальше? Украина отзовет всех своих представителей в уставных органах СНГ. Будет проведен анализ всех многосторонних и двусторонних условий в рамках СНГ. Денонсируют только те, которые противоречат национальным интересам Украины. С Россией нужно разорвать соглашения в экономической сфере. Но выход Украины из СНГ не должен сказаться на нормальных взаимоотношениях с Казахстаном или Беларусью. В частности, на возможности украинцев ездить в эти страны.

Что изменится? Украина поставит правовую точку в участии в СНГ, и это будет способствовать активному сближению с Западом, евроинтеграции, присоединению к НАТО.

Итоговые заметки. Шаг правильный, но запоздалый. Выходить из СНГ надо было еще в 2014 году. Порошенко продолжает стратегическую избирательную линию на сближение с Западом. И выход из СНГ – часть кампании президента. Президент рассчитывает на электоральный бонус.

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Автор: Инна Жолобович
Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Владимир Путин Украина – Россия Петр Порошенко Евроинтеграция Статьи СНГ
Источник: 24 Канал
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