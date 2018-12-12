18:36
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, 11 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      Агрессия России против Украины: Правительство создало соответствующую межведомственную комиссию

      65 Читати новину українською
      Кабмин создал комиссию, которая будет готовить претензии Украины к России из-за ее военной агрессии
      Кабмин создал комиссию, которая будет готовить претензии Украины к России из-за ее военной агрессии / Фото из открытых источников

      12 декабря во время заседания правительства чиновники приняли решение создать межведомственную комиссию, которая будет готовить консолидированные претензии Украины к России из-за ее военной агрессии.

      Главой вышеуказанной комиссии была назначена вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

      Читайте также: Украина собирается "убить" несколько десятков договоров с Россией, – Климкин

      Как было отмечено во время заседания Кабмина, главной задачей комиссии станет координация органов власти относительно отражения военной агрессии России.

      Кроме того, орган будет готовить консолидированные претензии Украины к России из-за нарушения ею международного права и осуществления военной агрессии.

      В то же время комиссия будет анализировать состояние прав человека на оккупированных территориях и готовить предложения правительства в вопросах прав человека на оккупированных территориях.

      К слову, Президент Украины Петр Порошенко призвал создать соответствующую комиссию еще в августе 2018 года.

      Напомним, 12 декабря вступил в силу Закон о прекращении договора о дружбе с Россией, правда сам документ прекратит свое действие 1 апреля 2019 года.

      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Химатака в Сирии, взрывы в церквях Индонезии и Керченский бойня: кровавые трагедии 2018 года
      сегодня , 18:00 Химатака в Сирии, взрывы в церквях Индонезии и Керченский бойня: кровавые трагедии 2018 года
      Ірина Вихрущ 51
      Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      сегодня , 17:10 Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      Блог Соцмережі 644
      Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      сегодня , 15:04 Что общего между нашествием обезьян в Нью-Дели и Донецком в 2014 году
      Блог Соцмережі 924
      Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      сегодня , 13:33 Ваше завдання – щоб ваші вороги загинули
      Дід Панас 1334
      Як протести у Франції впливають на Україну
      сегодня , 12:01 Як протести у Франції впливають на Україну
      Артем Овдієнко 1090
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук