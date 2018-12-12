Агрессия России против Украины: Правительство создало соответствующую межведомственную комиссию
12 декабря во время заседания правительства чиновники приняли решение создать межведомственную комиссию, которая будет готовить консолидированные претензии Украины к России из-за ее военной агрессии.
Главой вышеуказанной комиссии была назначена вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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Как было отмечено во время заседания Кабмина, главной задачей комиссии станет координация органов власти относительно отражения военной агрессии России.
Кроме того, орган будет готовить консолидированные претензии Украины к России из-за нарушения ею международного права и осуществления военной агрессии.
В то же время комиссия будет анализировать состояние прав человека на оккупированных территориях и готовить предложения правительства в вопросах прав человека на оккупированных территориях.
К слову, Президент Украины Петр Порошенко призвал создать соответствующую комиссию еще в августе 2018 года.
Напомним, 12 декабря вступил в силу Закон о прекращении договора о дружбе с Россией, правда сам документ прекратит свое действие 1 апреля 2019 года.
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