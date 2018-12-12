Вступил в силу Закон о прекращении договора о дружбе с РФ

12 января, вступил в силу Закон о прекращении с 1 апреля 2019 действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

11 декабря закон был опубликован в газете "Голос Украины".

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Согласно закону, договор с Россией прекращает свое действие с 1 апреля 2019 года.

Этот документ стал основополагающим для украинской-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы, включая экономические и другие способы давления.

Впрочем, после агрессии РФ против Украины и оккупации части ее территории "договор о дружбе" потерял актуальность.

Напомним, что 10 декабря, Президент Петр Порошенко подписал законопроект о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией.



Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина в ближайшее время хочет разорвать около 40 соглашений с Россией. К примеру, рассматривается возможность расторжения соглашения с Кремлем о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Что известно о Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ?

Это соглашение между Украиной и Российской Федерацией, в которой закрепляются принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был подписан в Киеве 31 мая 1997 года Президентом Украины Леонидом Кучмой и Президентом Российской Федерации Борисом Ельциным. Фактически договор действует, но аннексия Крыма Россией и начало военной интервенции на Донбассе ставит под сомнение выполнение этого договора со стороны России как политически, так и практически.



В январе 2018 года в Госдуме РФ заявили, что хотят денонсировать договор о дружбе РФ и Украины в части признания границ.



17 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет. А 3 декабря он внес в Верховную Раду законопроект №0206 о прекращении действия настоящего договора. Законопроект был отмечен как неотложный.