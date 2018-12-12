06:18
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ РОМАН НАСИРОВ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, 11 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ РОМАН НАСИРОВ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ

      Вступил в силу Закон о прекращении договора о дружбе с РФ

      81 Читати новину українською
      Вступил в силу Закон, что прекращает дружеские отношения между Украиной и РФ
      Вступил в силу Закон, что прекращает дружеские отношения между Украиной и РФ / Фото из открытых источников

      12 января, вступил в силу Закон о прекращении с 1 апреля 2019 действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

      11 декабря закон был опубликован в газете "Голос Украины".

      Читайте также: Прекращение действия Договора о дружбе с РФ: что это означает для Украины

      Согласно закону, договор с Россией прекращает свое действие с 1 апреля 2019 года.

      Этот документ стал основополагающим для украинской-российских отношений, которые предусматривали стратегическое партнерство на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы, включая экономические и другие способы давления.

      Впрочем, после агрессии РФ против Украины и оккупации части ее территории "договор о дружбе" потерял актуальность.

      Напомним, что 10 декабря, Президент Петр Порошенко подписал законопроект о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией.

      Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина в ближайшее время хочет разорвать около 40 соглашений с Россией. К примеру, рассматривается возможность расторжения соглашения с Кремлем о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

      Что известно о Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ?
      Это соглашение между Украиной и Российской Федерацией, в которой закрепляются принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был подписан в Киеве 31 мая 1997 года Президентом Украины Леонидом Кучмой и Президентом Российской Федерации Борисом Ельциным. Фактически договор действует, но аннексия Крыма Россией и начало военной интервенции на Донбассе ставит под сомнение выполнение этого договора со стороны России как политически, так и практически.

      В январе 2018 года в Госдуме РФ заявили, что хотят денонсировать договор о дружбе РФ и Украины в части признания границ.

      17 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет. А 3 декабря он внес в Верховную Раду законопроект №0206 о прекращении действия настоящего договора. Законопроект был отмечен как неотложный.

      Теги: Законодательство Украина – Россия Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 декабря: Насирова восстановили, новости от моряков, стрельба в Страсбурге
      11 декабря , 22:01 Главные новости 11 декабря: Насирова восстановили, новости от моряков, стрельба в Страсбурге
      393
      Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      11 декабря , 22:01 Завтра буде хаос, або Неприпустиме українське таксі
      Артем Овдієнко 1307
      Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      11 декабря , 21:00 Чим займався Порошенко під час двох тижнів воєнного стану: цікаві факти
      Сергій Лещенко 967
      Как стать на квартирный учет: инструкция
      11 декабря , 19:01 Как стать на квартирный учет: инструкция
      Яніна Ткачук 338
      Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      11 декабря , 19:01 Про "нову" російську базу поблизу кордону з Україною
      Дмитро Снєгирьов 4130
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук