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      Украина может разорвать соглашение с Россией об Азовском море

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      Украина может разорвать соглашение с Россией об Азовском море
      Украина может разорвать соглашение с Россией об Азовском море / Соцсети

      Министерство иностранных дел Украины рассматривает возможность расторжения соглашения с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

      Об этом 5 декабря во время заседания комитета Верховной Рады по иностранным делам заявил заместитель главы МИД Василий Бондарчук, сообщает "Громадское".

      Читайте также: Как соглашение между Украиной и Россией об Азовском море дошло до военного конфликта: причины

      Думаю, что на одном из следующих заседаний этого комитета мы будем рассматривать законопроект о прекращении действия настоящего договора. Я думаю, что это в скором времени, но когда это будет – я вам не скажу,
      – сказал заместитель министра.

      К слову, 17 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет.

      Что предусматривает соглашение между Украиной и Россией об Азовском море?Это соглашение о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, которое было подписано в 2003 году и действует до сих пор. Согласно соглашению, Азовское море и Керченский пролив признаются внутренними водами Украины и России. Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением. Все судна Украины и России пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства.

      Что известно об агрессии России в Керченском проливе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости России МИД Украины
      Источник: 24 Канал
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