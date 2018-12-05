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      Україна може розірвати угоду з Росією про Азовське море

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      Україна може розірвати угоду з Росією про Азовське море
      Україна може розірвати угоду з Росією про Азовське море / Соцмережі

      Міністерство закордонних справ України розглядає можливість розірвання угоди з Росією про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

      Про це 5 грудня під час засідання комітету Верховної Ради у закордонних справах заявив заступник голови МЗС Василь Бондарчук, повідомляє "Громадське".

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      Думаю, що на одному з наступних засідань цього комітету ми розглядатимемо законопроект про припинення дії цього договору. Я думаю, що це на часі, але коли це буде – я вам не скажу,
      – сказав заступник міністра.

      До слова, 17 вересня Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення дії договору про дружбу з Росією на наступні 10 років.

      Що передбачає угода між Україною та Росією про Азовське море? Це угода про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки, яка була підписана у 2003 році та діє досі. Згідно з угодою, Азовське море та Керченська протока визнаються внутрішніми водами України та Росії. Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди. Усі судна України та Росії користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства.

      Що відомо про агресію Росії у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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