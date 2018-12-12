Вступив в силу Закон про припинення договору про дружбу з РФ

12 грудня, набув чинності Закон про припинення з 1 квітня 2019 року дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною та Російською Федерацією.

11 грудня закон було опубліковано в газеті Голос України.

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Відповідно до закону, договір з Росією припиняє свою дію з 1 квітня 2019 року.

Цей документ став основоположним для українсько-російських відносин, які передбачали стратегічне партнерство на основі принципів взаємної поваги, суверенної рівності, територіальної цілісності, непорушності кордонів, мирного врегулювання суперечок, незастосування сили або загрози сили, включаючи економічні та інші способи тиску.

Втім, після агресії РФ проти України і окупації частини її територій "договір про дружбу" втратив актуальність.

Нагадаємо, що 10 грудня, Президент Петро Порошенко підписав законопроект про припинення дії Договору про дружбу і співробітництво України з Росією.



Раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляв, що Україна найближчим часом хоче розірвати близько 40 угод з Росією. До прикладу, розглядається можливість розірвання угоди з Кремлем про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

Що відомо про Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ?Це угода між Україною та Російською Федерацією, в якій закріплюються принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір було підписано у Києві 31 травня 1997 Президентом України Леонідом Кучмою та Президентом Російської федерації Борисом Єльциним. Фактично договір є чинним, але анексія Криму Росією та початок військової інтервенції на Донбасі ставить під сумнів виконання цього договору з боку Росії як політично, так і фактично.



У січні 2018 року у Держдумі РФ заявили, що хочуть денонсувати договір про дружбу РФ та України в частині визнання кордонів.



17 вересня Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення дії договору про дружбу з Росією на наступні 10 років. А 3 грудня він вніс у Верховну Раду законопроект №0206 про припинення дії цього договору. Законопроект було позначено як невідкладний.