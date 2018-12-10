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      Припинення Договору про дружбу з Росією: Порошенко підписав документ

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / EPA

      У понеділок, 10 грудня, Президент Петро Порошенко підписав законопроект про припинення дії Договору про дружбу і співробітництво України з Росією.

      Нагадаємо, 6 грудня Верховна Рада підтримала проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Росією.

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      Відповідно до документу, дія Договору про дружбу припиняється з 1 квітня 2019 року, а не розривається достроково. За словами голови Комітету закордонних справ Ганни Гопко, це зробили для того, щоб Росія не могла заявити, що вона не визнає одностороннє припинення.

      Непродовження договору з Росією слід розглядати не як епізод, а як частину нашої стратегії на остаточний розрив з колоніальним минулим і переорієнтацію на Європу,
      — заявив Порошенко.

      Від МЗС Порошенко вимагає завершити інвентаризацію договірно-правової бази з Росією, аби розірвати непотрібні угоди, а від уряду загалом – термінових і дієвих кроків для створення координаційного органу. Він має сформувати претензію України до Росії за заподіяні збитки за час збройної агресії на сході та анексію Криму.

      Я розраховую, що особливий статус та спеціальні функції дозволять такому органу достатньо ефективно виконувати покладені на нього завдання із захисту національних інтересів України,
      — додав президент.

      Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляв, що Україна найближчим часом хоче розірвати близько 40 угод з Росією. До прикладу, розглядається можливість розірвання угоди з Кремлем про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

      Що відомо про Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ?Це угода між Україною та Російською Федерацією, в якій закріплюються принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір було підписано у Києві 31 травня 1997 Президентом України Леонідом Кучмою та Президентом Російської федерації Борисом Єльциним. Фактично договір є чинним, але анексія Криму Росією та початок військової інтервенції на Донбасі ставить під сумнів виконання цього договору з боку Росії як політично, так і фактично.

      У січні 2018 року у Держдумі РФ заявили, що хочуть денонсувати договір про дружбу РФ та України в частині визнання кордонів.

      17 вересня Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення дії договору про дружбу з Росією на наступні 10 років. А 3 грудня він вніс у Верховну Раду законопроект №0206 про припинення дії цього договору. Законопроект було позначено як невідкладний.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Законодавство Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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