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      Прекращение Договора о дружбе с Россией: Порошенко подписал документ

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / EPA

      В понедельник, 10 декабря, Президент Петр Порошенко подписал законопроект о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией.

      Напомним, 6 декабря Верховная Рада поддержала проект закона о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

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      Согласно документу, действие Договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года, а не разрывается досрочно. По словам председателя Комитета иностранных дел Анны Гопко, это сделали для того, чтобы Россия не могла заявить, что она не признает одностороннее прекращение.

      Непродление договора с Россией следует рассматривать не как эпизод, а как часть нашей стратегии на окончательный разрыв с колониальным прошлым и переориентацию на Европу,
      – заявил Порошенко.

      От МИД Порошенко требует завершить инвентаризацию договорно-правовой базы с Россией, чтобы разорвать ненужные сделки, а от правительства в целом – срочных и действенных шагов для создания координационного органа. Он должен сформировать претензию Украины к России за причиненные убытки за время вооруженной агрессии на востоке и аннексию Крыма.

      Я рассчитываю, что особый статус и специальные функции позволят такому органу достаточно эффективно выполнять возложенные на него задачи по защите национальных интересов Украины,
      – добавил президент.

      Напомним, ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что Украина в ближайшее время хочет разорвать около 40 соглашений с Россией. К примеру, рассматривается возможность расторжения соглашения с Кремлем о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

      Что известно о Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ?
      Это соглашение между Украиной и Российской Федерацией, в которой закрепляются принцип стратегического партнерства, признание нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Договор был подписан в Киеве 31 мая 1997 года Президентом Украины Леонидом Кучмой и Президентом Российской Федерации Борисом Ельциным. Фактически договор действует, но аннексия Крыма Россией и начало военной интервенции на Донбассе ставит под сомнение выполнение этого договора со стороны России как политически, так и практически.

      В январе 2018 года в Госдуме РФ заявили, что хотят денонсировать договор о дружбе РФ и Украины в части признания границ.

      17 сентября Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия договора о дружбе с Россией на следующие 10 лет. А 3 декабря он внес в Верховную Раду законопроект №0206 о прекращении действия настоящего договора. Законопроект был отмечен как неотложный.

      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Украина – Россия Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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