Верховна Рада підтримала проект закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією, який ініціював Президент Петро Порошенко.

За це рішення з технічно-юридичними правками проголосували 277 нардепів. Натомість не голосувала у повному складі фракція "Опозиційний блок", із групи "Воля народу" "за" були 6 депутатів, а з групи "Відродження" – 4 парламентарі.

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Також підтримали документ 108 нардепів з фракції БПП, 72 – з фракції "Народний фронт", 34 – позафракційні, 17 представників "Самопомочі" та 16 – від "Батьківщини".

Відповідно до документу, дія Договору про дружбу припиняється з 1 квітня 2019 року, а не розривається достроково. За словами голови Комітету закордонних справ Ганни Гопко, це зробили для того, що Росія не могла заявити, що вона не визнає одностороннє припинення.

Припинення дії Договору про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо його виконання та не впливає на права, обов'язки або правове становище України, що виникли в результаті виконання названого Договору до припинення його дії,

– мовиться у проекті закону.

Крім того, у пояснювальній записці мовиться, що Договір було укладено терміном на десять років і, відповідно до статті 40 цього договору, його дія автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить іншій про своє бажання припинити його дію шляхом письмового повідомлення не менше, ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду (тобто не пізніше ніж 30 вересня 2018 року).

До слова, Міністерство закордонних справ України нотою від 21 вересня 2018 року офіційно повідомило Росію про бажання України припинити дію вищезазначеного зазначеного договору з 1 квітня 2019 року.

"Тривала агресія Росії спричинила істотні порушення більшості статей договору, про що Україна систематично наголошує у дипломатичному листуванні з РФ. Низка істотних порушень договору стала предметом справ у міжнародних судових інстанціях, розгляд яких триває. Але Україна і надалі використовуватиме усі наявні інструменти притягнення Росії до відповідальності за міжнародно-протиправні діяння", – наголосили автори законопроекту.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляв, що Україна найближчим часом хоче розірвати близько 40 угод з Росією. До прикладу, розглядається можливість розірвання угоди з Кремлем про співробітництво у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

Що відомо про Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та РФ? Це угода між Україною та Російською Федерацією, в якій закріплюються принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності існуючих кордонів, поваги до територіальної цілісності та взаємні зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці один одного. Договір було підписано у Києві 31 травня 1997 Президентом України Леонідом Кучмою та Президентом Російської федерації Борисом Єльциним. Фактично договір є чинним, але анексія Криму Росією та початок військової інтервенції на Донбасі ставить під сумнів виконання цього договору з боку Росії як політично, так і фактично.



У січні 2018 року у Держдумі РФ заявили, що хочуть денонсувати договір про дружбу РФ та України в частині визнання кордонів.



17 вересня Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення дії договору про дружбу з Росією на наступні 10 років. А 3 грудня він вніс у Верховну Раду законопроект №0206 про припинення дії цього договору. Законопроект було позначено як невідкладний, а це означає, що після завершення попереднього розгляду його мали включити до порядку денного найближчого пленарного засідання ВР та розглянути позачергово.