Припинення дії Договору про дружбу з РФ: що це означає для України

Україна збирається припинити дію Договору про дружбу, співпрацю, співробітництво і партнерство з Російською Федерацією. Текст законопроекту з'явився 3 грудня на сайті Верховної Ради.

Припинення дії Договору звільняє Україну від будь-якого зобов'язання щодо його виконання і не впливає на права, зобов'язання чи правове становище України, що виникли в результаті виконання названого Договору до припинення його дії.

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Договір діє з 1997 року та передбачає, що Україна та Росія є стратегічними партнерами, визнають непорушність кордонів один одного, територіальну цілісність. Та зобов'язуються не шкодити безпеці один одного. Російська Федерація порушила абсолютно всі положення цього договору. Тож де-факто норми договору не виконуються Росією майже п'ять років.

З припиненням дії цього договору Україна запізнилася щонайменше на 4 роки, вважає віце-спікер парламенту Оксана Сироїд. Це треба було робити ще у лютому 2014 року, коли Росія почала анексію Криму та окупацію Донбасу.

Немає сенсу в існуванні цього договору, якщо одна зі сторін їх в односторонньому порядку їх порушує. Чому інша в односторонньому порядку має їх виконувати,

– пояснила віце-спікерка Верховної Ради Оксана Сироїд.



Оксана Сироїд

Дія Договору про дружбу продовжувалася автоматично щодесять років. Наступна пролонгація мала б відбутися до 1 квітня наступного року. Раніше Україна направила до Росії ноту про те, що в односторонньому порядку припиняє його дію.

Ми не готові на основі стратегічного партнерства і поваги до норм міжнародного права співпрацювати з Російською Федерацією. Щось обмежує нашу готовність. Власне кажучи, обмежують дії Російської Федерації,

– зазначив голова правління благодійного фонду "Майдан закордонних справ" Богдан Яременко.

Хоч президент і вніс законопроект як невідкладний, нардепи не зможуть його терміново розглянути. Оскільки, перед його внесенням до сесійної зали – комітет має розглянути ноту протесту до Росії про розірвання договору. Її, як відомо, МЗС направив нашим сусідам ще два місяці тому. А от показати парламентарям забуло. А за процедурою – лише після розгляду ноти.



Богдан Яременко

Всі дії цієї влади щодо розриву договорів дуже хаотичні. Вони викликані політичними інтересами або якоюсь ситуацією,

– сказав Яременко.

Окрім договору про дружбу, в Україні досі діють ще з десяток двосторонніх договорів з Російською Федерацією, які досі не денонсовані. Наприклад, Договір про державний кордон чи про співпрацю у використанні азовського моря та Керченської протоки.

Нагадаємо, 17 вересня Президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення дії договору про дружбу з Росією на наступні 10 років. 19 вересня документ набув чинності.



Строк дії договору про дружбу з РФ закінчується 31 березня 2019 року і, щоб він не продовжився автоматично, в термін до 30 вересня Україна повинна була повідомити РФ про його припинення. 21 вересня Україна офіційно повідомила Росію про розірвання договору про дружбу. Глава МЗС України назвав цю подію дуже важливою, оскільки в ноті детально обґрунтовуються всі порушення Росією положень даного договору.