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      Рада схвалила закон, який розширює контрольовану Україною територію моря

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      Рада хвалила закон, який розширює контрольовану Україною територію моря
      Рада хвалила закон, який розширює контрольовану Україною територію моря / 24 канал

      У четвер, 6 грудня, Верховна Рада ухвалила закон про прилеглу зону морського кордону. Відповідного до закону, контрольована Україною територія на морі розширюється на 12 морських миль.

      Про це повідомляє Укрінформ.

      Свої голоси за цей закон вижали 244 народних депутати за мінімально необхідних 226.

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      Відтепер прилегла зона України становитиме 24 милі, що вдвічі збільшує морську акваторію, яку сьогодні здатні патрулювати Військово-морські сили.

      Це дозволить суттєво скоротити контрабандний трафік у Чорному морі, запобігатиме порушенням держкордону, позитивно вплине на безпекову ситуацію в регіоні та має забезпечити економічний суверенітет України.

      Окрім того, закон дозволить органам Морської охорони Держприкордонслужби України оглядати, переслідувати по гарячих слідах, затримувати судна і членів екіпажу за правопорушення у прилеглій зоні.

      У разі, якщо іноземне судно порушило митне, фіскальне (податкове), імміграційне (міграційне) та санітарне законодавство України, і намагається зникнути, уповноважений орган має право переслідувати таке судно по гарячих слідах, щоб затримати його та притягнути до відповідальності, згідно з Конвенцією ООН з морського права 1982 року.

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      Право на переслідування припиняється, тільки-но переслідуване судно увійде в територіальне море держави, під прапором якої воно плаває, або будь-якої третьої держави.

      Цей закон набуває чинності наступного дня після його опублікування.

      Теги: Новини України Новини політики Держприкордонслужба Верховна Рада Законодавство Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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