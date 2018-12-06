Рада приняла закон, который расширяет контролируемую Украиной территорию моря
В четверг, 6 декабря, Верховная Рада приняла закон о прилегающей зоне морской границы. В соответствии с законом, контролируемая Украиной территория на море расширяется на 12 морских миль.
Об этом сообщает Укринформ.
Свои голоса за этот закон отдали 244 народных депутата при минимально необходимых 226.
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Отныне прилегающая зона Украины составит 24 мили, что вдвое увеличивает морскую акваторию, которую сегодня способны патрулировать Военно-морские силы.
Это позволит существенно сократить контрабандный трафик в Черном море, предотвратит нарушения госграницы, положительно повлияет на безопасную ситуацию в регионе и должно обеспечить экономический суверенитет Украины.
Кроме того, закон позволит органам Морской охраны Госпогранслужбы Украины осматривать, преследовать по горячим следам, задерживать суда и членов экипажа за правонарушения в прилегающей зоне.
В случае, если иностранное судно нарушило таможенное, фискальное (налоговое), иммиграционное (миграционное) и санитарное законодательство Украины, и пытается уйти, уполномоченный орган имеет право преследовать такое судно по горячим следам, чтобы задержать его и привлечь к ответственности, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
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Право преследования прекращается, как только преследуемое судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого оно плавает, или любого третьего государства.
Этот закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
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