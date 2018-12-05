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      Из-за агрессии России Украина требует консультаций от подписантов Будапештского меморандума

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      Украина требует консультаций от подписантов Будапештского меморандума
      Украина требует консультаций от подписантов Будапештского меморандума / Radiosvoboda.org

      Министерство иностранных дел Украины обратилось к государствам-подписантам Будапештского меморандума с требованием о проведении срочных консультаций. Цель консультаций – обеспечение полного соблюдения обязательств и немедленного прекращения агрессии России против Украины.

      Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

      Украинские дипломаты подчеркивают, что Украина неизменно рассматривает Будапештский меморандум как важный международный инструмент обеспечения безопасности Украины и требует от России в полной мере придерживаться взятых на себя обязательств.

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      "Агрессия РФ и нарушение условий отказа Украины от ядерного оружия подрывает международный режим нераспространения и будет определять будущее отношений со странами, которые могут выбрать путь разработки этого типа вооружения", – заявили в МИД Украины.

      Там отметили, что только действенные шаги смогут восстановить доверие к Будапештскому меморандуму.

      Что такое Будапештский меморандум?
      24 года назад Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, которые были закреплены Великобританией, США и Россией в Будапештском меморандуме в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В частности, эти государства обязались воздерживаться от угрозы силой или использования силы против территориальной целостности или политической независимости Украины. Государства-гаранты предоставили обязательство, что ни одно их вооружений никогда не будет использоваться против Украины. Именно из-за этих гарантий Верховная Рада Украины одобрила закон о ратификации ДНЯО.

      Что известно об агрессии России в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
       

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Новости России Украина – Россия Конфликт в Азовском море Оружие Ядерная безопасность Великобритания МИД Украины
      Источник: 24 канал
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