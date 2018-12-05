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      Через агресію Росії Україна вимагає консультацій від підписантів Будапештського меморандуму

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      Україна вимагає консультацій від підписантів Будапештського меморандуму
      Україна вимагає консультацій від підписантів Будапештського меморандуму / Radiosvoboda.org

      Міністерство закордонних справ України звернулося до держав-підписантів Будапештського меморандуму з вимогою про проведення термінових консультацій. Мета консультацій – забезпечення повного дотримання зобов'язань і негайного припинення агресії Росії проти України.

      Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

      Українські дипломати наголошують, що Україна незмінно розглядає Будапештський меморандум як важливий міжнародний інструмент забезпечення безпеки України і вимагає від Росії в повній мірі дотримуватися взятих на себе зобов'язань.

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      Агресія РФ та порушення умов відмови України від ядерної зброї підриває міжнародний режим нерозповсюдження і визначатиме майбутнє відносин з країнами, які можуть обрати шлях розробки цього типу озброєння,
      – заявили в МЗС України.

      Там зазначили, що тільки дієві кроки зможуть відновити довіру до Будапештського меморандуму.

      Що таке Будапештський меморандум? 24 роки тому Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, що були закріплені Великобританією, США та Росією у Будапештському меморандумі у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Зокрема, ці держави зобов’язалися утримуватися від загрози силою чи використання сили проти територіальної цілісності або політичної незалежності України. Держави-гаранти надали зобов’язання, що жодна їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України. Саме через ці гарантії Верховна Рада України схвалила закон про ратифікацію ДНЯЗ.

      Що відомо про агресію Росії у Керченській протоці? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія МЗС України Новини США Великобританія Ядерна безпека Зброя
      Джерело: 24 канал
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