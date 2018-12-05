Засідання НАТО у Брюсселі: як країни-учасниці планують реагувати на агресію Росії

У Брюсселі триває засідання НАТО, на якому 29 країн-учасниць обговорюють питання спільної безпеки Альянсу, співпрацю з потенційними членами – Україною та Грузією, підхід Альянсу до питань Близького Сходу та Північної Африки, Західних Балкан та Афганістану.

Та найбільше увага прикута до агресії Росії: у НАТО вже заявили, що через захоплення російськими військовими українських кораблів та моряків поблизу Керченської протоки Альянс збільшить свою присутність у Чорному морі. Усі 29 країн-учасниць організації одностайно висловили, що підтримують Україну.

Читайте також: "Це буде достатньо швидко": у МЗС розповіли про плани НАТО в Чорному морі

"Незаконно анексований Крим, дестабілізація на Сході України, а тепер ще в Азовському морі – у відповідь на те, що вчинила Росія проти України, НАТО має посилити оборону та привести до готовності сили на східному фланзі Альянсу, – зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.



Єнс Столтенберг

Країни НАТО вже готують колективну відповідь на російську агресію.

Держсекретар США Майк Помпео закликав Росію негайно звільнити військовополонених українських моряків.

Російські дії були протизаконними. Ми розробимо колективну відповідь, щоб продемонструвати Росії, що така поведінка є неприйнятною, – запевнив Помпео.

До підтримки України закликав й глава українського МЗС Павло Клімкін. У своїй доповіді він підкреслив, що з боку Альянсу повинен бути постійний моніторинг дій Кремля у Чорноморському регіоні.



Павло Клімкін повідомив колег із країн НАТО про ситуацію в Україні

На які кроки у стриманні агресії Росії піде НАТО остаточно стане відомо після завершення засідання у Брюсселі. Та європейські партнери визнають: український конфлікт загрожує серйозними наслідками для всієї Європи.

Ми вже намагалися впливати на обидві сторони у нормандському форматі за участі наших французьких колег. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб цей конфлікт не перетворився на серйозну кризу,

– прокоментував міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас.

Та країн-членів Альянсу хвилює не лише українська проблема, а й загроза застосування ракет малої та середньої дальності з боку Москви. У НАТО вже звинуватили Кремль у недотриманні відповідного міжнародного договору, підтримавши цим позицію США.

Раніше у Вашингтоні заявляли, що попри угоду Росія взяла на озброєння заборонений ракетний комплекс. На заяву США про вихід з ракетного договору вже відреагували в РФ: там заявили, що Росія – це не та країна, якій можна ставити ультиматуми.

Що сталося в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.