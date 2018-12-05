Заседание НАТО в Брюсселе: как страны-участницы планируют реагировать на агрессию России

В Брюсселе проходит заседание НАТО, на котором 29 стран-участниц обсуждают вопросы совместной безопасности Альянса, сотрудничество с потенциальными членами – Украиной и Грузией, подход Альянса к вопросам Ближнего Востока и Северной Африки, Западных Балкан и Афганистана.

Но больше всего внимание приковано к агрессии России: в НАТО уже заявили, что из-за захвата российскими военными украинских кораблей и моряков вблизи Керченского пролива Альянс увеличит свое присутствие в Черном море. Все 29 стран-участниц организации единодушно выразили, что поддерживают Украину.

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"Незаконно аннексированный Крым, дестабилизация на Востоке Украины, а теперь еще в Азовском море – в ответ на то, что совершила Россия против Украины, НАТО должно усилить оборону и привести в готовность силы на восточном фланге Альянса", – отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Йенс Столтенберг

Страны НАТО уже готовят коллективный ответ на российскую агрессию.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию немедленно освободить украинских военнопленных моряков.

Российские действия были противозаконными. Мы разработаем коллективный ответ, чтобы продемонстрировать России, что такое поведение неприемлемо,

– заверил Помпео.

К поддержке Украины призвал и глава украинского МИД Павел Климкин. В своем докладе он подчеркнул, что со стороны Альянса должен быть постоянный мониторинг действий Кремля в Черноморском регионе.



Павел Климкин сообщил коллегам из стран НАТО о ситуации в Украине

На какие шаги в удержании агрессии России пойдет НАТО окончательно станет известно после завершения заседания в Брюсселе. И европейские партнеры признают: украинский конфликт угрожает серьезными последствиями для всей Европы.

Мы уже пытались влиять на обе стороны в нормандском формате с участием наших французских коллег. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы этот конфликт не вылился в серьезный кризис,

– прокомментировал министр иностранных дел Германии Хейко Маас.

Однако стран-членов НАТО волнует не только украинская проблема, но и угроза применения ракет малой и средней дальности со стороны Москвы. В НАТО уже обвинили Кремль в несоблюдении соответствующего международного договора, поддержав этим позицию США.

Ранее в Вашингтоне заявляли, что несмотря на соглашение, Россия взяла на вооружение запрещенный ракетный комплекс. На заявление США о выходе из ракетного договора уже отреагировали в РФ: там заявили, что Россия – это не та страна, которой можно ставить ультиматумы.

Что произошло в Азовском море? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.