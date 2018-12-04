"Це буде достатньо швидко": у МЗС розповіли про плани НАТО в Чорному морі

Під час засідання на рівні міністрів закордонних справ НАТО за участю України та Грузії в контексті нещодавньої агресії РФ на Азові були прийняті важливі рішення щодо протидії агресії Кремля. Деякі з них стануть відомим вже найближчим часом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час брифінгу в Брюсселі, пише УНН.

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Голова МЗС України зазначає, що під час засідання на рівні міністрів закордонних справ НАТО за участю України та Грузії «відбулася дуже добра дискусія».

Ми не маємо залишатись в рамках заяв, якими б сильними вони не були. Ми маємо сформулювати комплексну відповідь щодо того, що робить Росія в Чорному морі, в Керченській протоці, і в Азовському морі,

– сказав міністр.

Клімкін зазначив, що НАТО сформулює "чітку відповідь" Росії вже найближчим часом. За його словами, запорукою збереження безпеки в регіоні є постійний моніторинг за діями Росії, а також послідовна взаємодія між країнами НАТО та Україною.

"Всі прекрасно зрозуміли, що НАТО має посилити свою присутність в регіоні Чорного моря. Яким чином це буде робитись – питання і подальшого обговорення, але про деякі рішення ви почуєте вже найближчим часом. Це, звичайно, і присутність кораблів НАТО – це буде достатньо швидко", – заявив очільник МЗС.

Окрім того, Клімкін закликав міністрів закордонних справ країн НАТО сприяти звільненню захоплених ФСБ українських моряків.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".



Водночас, у самому НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, тому дали Україні зрозуміти, що не надішлють нові кораблі в Азовське море.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.