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      "Маємо діяти разом": ЄС і США заявили про спільну відповідь на агресію Путіна в Україні

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      Тільки разом Європа і Америка можуть протистояти Росії, – Моґеріні
      Тільки разом Європа і Америка можуть протистояти Росії, – Моґеріні / Фото з відкритих джерел

      Агресія Кремля у бік України загрожує безпеці всієї міжнародної спільноти. Тому Європа і Америка мають зберігати єдність у протистоянні викликам із боку Росії.

      Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Моґеріні, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Дипломат наголошує, що Європа і Америка "мають спільний інтерес" у протистоянні діям Кремля.

      Цими тижнями ми побачили, що маємо спільний інтерес у тому, щоб дати відповідь на порушення Росією територіальної цілісності України – тільки разом Європа і Америка можуть протистояти викликам, які створює Росія і на європейській землі, і деінде,
      – заявила вона.

      Так, Європа і США від часу незаконної анексії Криму наголошують, що "кордони не можуть і не мають змінюватися воєнною силою". Порушення цього принципу змушує спільноту почуватися "менш безпечно".

      "А нинішні події в Азовському морі (агресія Росії – 24 канал) є певною мірою – я не сказала б, що неминучим наслідком, бо таких речей завжди треба уникати, – але прямим наслідком очевидного порушення засадничих правил мирного співіснування на європейській території", – сказала Моґеріні.

      За її словами, Європа і Америка разом вказали на ці порушення і дали на них відповідь.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що Петро Порошенко висловив сподівання, що країни-члени НАТО "готові перемістити військово-морські кораблі до Азовського моря, щоб допомогти Україні та забезпечити безпеку".

      Водночас, у самому НАТО заявили, що Альянс уже має потужну присутність у Чорноморському регіоні, тому дали Україні зрозуміти, що не надішлють нові кораблі в Азовське море.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      Агресія Росії в азовському морі: хроніка подій
      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Новини США Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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