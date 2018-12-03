Хто обстрілював з неба українські кораблі на Азові: з'явився список російських пілотів

У мережі оприлюднили 55 імен російських військових, які можуть бути причетні до нападу на українські кораблі поблизу Керченської протоки з повітря. Так, наразі вдалося встановити, що до атаки могли бути причетні екіпажі 55 окремого вертолітного полку РФ.

Бойові літаки саме цього вертолітного полку, за інформацією волонтерів міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm, атакували українські кораблі на морі 25 листопада 2018 року.

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Волонтери із відкритих джерел зібрали інформацію про російських офіцерів, які могли з неба вести обстріл по українських кораблях чи координувати дії пілотів.

Всього у списку фігурує 55 російських військових, в тому числі командний і льотний склад Кореновського вертолітного полку.

Список російських пілотів, які можуть бути причетні до атаки на українські кораблі на Азові:

1. Командир полку – полковник Суходольський Євген Вікторович

2. Заступник командира полку – підполковник Орешенков Юрій Анатолійович

3. Заступник командира полку по роботі з особовим складом – підполковник Пейкрішвілі Микола Давидович

4. Заступник командира полку – підполковник Склянкін Олександр Вікторович

5. Заступник командира полку по інженерно-авіаційній службі – підполковник Харченко Едуард Михайлович

6. Начальник штабу полку – підполковник Єфремов Олег Олексійович

7. Заступник начальника штабу – майор Григоренко Сергій Сергійович

8. Командир вертолітної ескадрильї – майор Жуков Роман Олександрович

9. Заступник командира вертолітної ескадрильї – майор Кушніренко Р. А

10. Начальник штабу вертолітної ескадрильї – майор Войтенко В.

11. Штурман вертолітної ескадрильї – майор Курбанов Г.

12. Командир ланки Мі-28Н – майор Гундоров Сергій

13. Командир вертольота Мі-28Н – капітан Сеїмов Антон Володимирович

14. Командир вертольота Мі-28Н – капітан Волонтир Н.Ю.

15. Командир вертольота Мі-35М – капітан Скідарчук А.В.

16. Оператор вертольота Мі-35М – старший лейтенант Шехурдін С.А.

17. Оператор вертольота Мі-35М – старший лейтенант Мітін А.В.

18. Командир вертолітної ескадрильї – підполковник Дрозд Юрій Анатолійович

19. Штурман вертолітної ескадрильї – капітан Єфремов Г. А.

20. Начальник штабу вертолітної ескадрильї – майор Полупанов Д. А.

21. Командир вертолітної ескадрильї – підполковник Когутницький Олег Леонідович

22. Заступник командира вертолітної ескадрильї – майор Фомінцев А. С.

23. Начальник штабу вертолітної ескадрильї – капітан Хобаковський О. Н.

24. Штурман ескадрильї – капітан Ляшенко А. Н.

25. Інженер ескадрильї – майор Ткачук А. А.

26. Командир вертольота Мі-8 – старший лейтенант Сергій Забродський

Управління та служби

27. Начальник повітряно-вогневої і тактичної підготовки полку – полковник Азоркін Олександр Юрійович

28. Начальник авіаційний тренажерного комплексу – старший лейтенант Денис Черкашин

29. Помічник комполку з фізичної підготовки – майор Тихонов Олексій Володимирович

30. Старший офіцер полку – старший лейтенант Чехов Руслан Васильович

31. Заступник начальника штабу із служби військ – майор Шигіда Едуард Анатолійович

32. Заступник начальника штабу з питань зв'язку та РТО-штурман – майор Христенко Андрій Анатолійович

33. Старший помічник начальника штабу – майор Хлинов Євген Ернестович

34. Начальник командного пункту – майор Мясников Михайло Сергійович

35. Начальник служби захисту держтаємниці – капітан Коломійцев Олександр Едуардович

36. Начальник секретної служби полку – прапорщик Губанова Світлана Анатоліївна

37. Начальник служби розвідки полку – капітан Кириченко Станіслав Володимирович

38. Начальник служби безпеки польотів – капітан Об'єзчиков Максим Сергійович

39. Старший штурман полку – підполковник Дусь Віктор Федорович

40. Начальник служби парашутно-рятувального полку – капітан Ляпунов Георгій Олексійович

41. Начальник медслужби полку – капітан Панченко Володимир Миколайович

42. Начальник служби радіаційного, хімічного і бактеріологічного захисту – майор Жиляков Володимир Олександрович

43. Начальник метеосужби полку – майор Сипченко Дмитро Павлович

44. Начальник авто і електро-газової служби – капітан Богуславський Олександр Сергійович

45. Начальник аеродромно-технічної служби – капітан Дружинін Андрій Миколайович

46. ​​Начальник служби авіаційного озброєння – капітан Морозов Олексій Леонідович

47. Начальник інженерно-аеродромної служби – підполковник Медведєв Дмитро Сергійович

48. Начальник служби паливно-мастильних матеріалів – старший лейтенант Марков Олексій Валерійович

49. Начальник речової і продслужби – старший лейтенант Білокобильський Сергій Миколайович

50. Начальник групи керівництва польотами – підполковник Волков Андрій Володимирович

Підрозділи забезпечення

51. Командир батальйону зв'язку і радіотехнічного забезпечення – підполковник Шарков Сергій Валерійович

52. Командир батальйону аеродромно-технічного забезпечення – підполковник Черняк Олександр Якович

53. Командир роти охорони – майор Ігумнов Сергій Леонідович

54. Начальник авіа-технічно-експлуатаційної частини – майор Игумнов Сергій Леонідович

55. Начальник авто-технічно-експлуатаційної частини – капітан Валяєв Андрій Миколайович

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.