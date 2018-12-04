"Мы должны действовать вместе": ЕС и США о совместном ответе на агрессию Путина в Украине

Агрессия Кремля в сторону Украины угрожает безопасности всего международного сообщества. Поэтому Европа и Америка должны сохранять единство в противостоянии вызовам со стороны России.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает "Радио Свобода".

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Дипломат подчеркивает, что Европа и Америка "имеют общий интерес в противостоянии действиям Кремля".

В эти недели мы увидели, что имеем общий интерес в том, чтобы дать ответ на нарушение Россией территориальной целостности Украины – только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые создает Россия и на европейской земле, и не только там,

– заявила она.

Так, Европа и США со времени незаконной аннексии Крыма отмечают, что "границы не могут и не должны меняться военной силой". Нарушение этого принципа заставляет сообщество чувствовать себя "менее безопасно".

"А нынешние события в Азовском море (агрессия России – 24 канал) является в определенной степени – я не сказала бы, что неизбежным следствием, ибо таких вещей всегда надо избегать, – но прямым следствием очевидного нарушения основополагающих правил мирного сосуществования на европейской территории", – сказала Могерини.

По ее словам, Европа и Америка вместе указали на эти нарушения и дали на них ответ.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

В самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не направят новые корабли в Азовское море.

Что произошло в Азовском море?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.