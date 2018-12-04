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      "Мы должны действовать вместе": ЕС и США о совместном ответе на агрессию Путина в Украине

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      Только вместе Европа и Америка могут противостоять России, – Могерини
      Только вместе Европа и Америка могут противостоять России, – Могерини / Фото из открытых источников

      Агрессия Кремля в сторону Украины угрожает безопасности всего международного сообщества. Поэтому Европа и Америка должны сохранять единство в противостоянии вызовам со стороны России.

      Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает "Радио Свобода".

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      Дипломат подчеркивает, что Европа и Америка "имеют общий интерес в противостоянии действиям Кремля".

      В эти недели мы увидели, что имеем общий интерес в том, чтобы дать ответ на нарушение Россией территориальной целостности Украины – только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые создает Россия и на европейской земле, и не только там,
      – заявила она.

      Так, Европа и США со времени незаконной аннексии Крыма отмечают, что "границы не могут и не должны меняться военной силой". Нарушение этого принципа заставляет сообщество чувствовать себя "менее безопасно".

      "А нынешние события в Азовском море (агрессия России – 24 канал) является в определенной степени – я не сказала бы, что неизбежным следствием, ибо таких вещей всегда надо избегать, – но прямым следствием очевидного нарушения основополагающих правил мирного сосуществования на европейской территории", – сказала Могерини.

      По ее словам, Европа и Америка вместе указали на эти нарушения и дали на них ответ.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что Петр Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

      В самом НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, поэтому дали Украине понять, что не направят новые корабли в Азовское море.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      агрессия россии в азовском море: хроника событий
      Теги: Новости России Новости США Новости политики Евросоюз Конфликт в Азовском море Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
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