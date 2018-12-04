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      Агрессия Кремля на Азове: Украина готовит иск в Международный суд ООН

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      Украина готовит иск в Международный суд ООН из-за агрессии Кремля на Азове
      Украина готовит иск в Международный суд ООН из-за агрессии Кремля на Азове / Фото из открытых источников

      Украина намерена подать иск в Международный суд ООН в связи с агрессией Кремля на Азове. Украинская сторона, в частности, требует признать ответственность России за инцидент близ Керченского пролива.

      Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

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      "Готовится иск в Международный суд ООН в связи с актом агрессии. Файл этот уже зафиксирован. Об ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", – отметил он.

      Напомним, генпрокурор Юрий Луценко намерен вынести на заседание СНБО вопрос о введении санкций против некоторых лиц из России – это, в частности, российские госкорпорации, частные компании и отдельные предприниматели. Такой шаг он связывает с последними проявлениями агрессии Кремля в отношении Украины.

      Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и его последствиях?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      куда еще обратится украина насчет агрессии кремля на азове:
      Теги: Конфликт в Азовском море ООН Новости России Украина – Россия Петр Порошенко Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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