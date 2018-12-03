Агрессия Кремля в Украине: Луценко хочет наказать отдельных бизнесменов из России

Генеральный прокурор Юрий Луценко намерен вынести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны, членом которой он является, вопрос о введении санкций против отдельных физических и юридических лиц из России, в состав которых входят российские госкорпорации, частные компании и отдельные предприниматели из-за агрессии Кремля.

Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

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По убеждению главы ГПУ, военное положение дает, наконец, возможность всерьез поговорить о санкциях против российского бизнеса в Украине. Также он отметил, что такой режим – это необходимое условие усиления обороноспособности, которое можно и нужно воплотить.

Как член СНБО я направлю письмо президенту и секретарю СНБО с предложением, которое касается акта вооруженной агрессии РФ против кораблей Украины. Считаю необходимым в установленном порядке вынести на рассмотрение СНБО вопрос о применении к отдельным физическим и юридическим лицам из России персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности в виде блокирования активов на территории Украины. По моему мнению, эта блокировка должна продолжаться до окончания оккупации украинской территории,

– подчеркнул Луценко.

По его словам, это сложное решение, поэтому его надо серьезно проанализировать, ведь "в некоторых сферах российские юридические и физические лица имеют просто монополию".

"Тем не менее, уверен, что время положить конец ведения бизнеса россиян в стране, на которую они напали без объявления войны. Это моя и юридическая, и политическая позиция", – добавил он.

Также генпрокурор считает, что президент поддержит введение таких санкций.

Напомним, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет за незначительным исключением. Запрет продлится на время действия военного положения. Однако для граждан Украины, следующих с территории РФ, не существует никаких ограничений пересечения границы и проезда в Украину.





Запрет для россиян въезда на территорию Украины: инфографика

Почему Украина ввела военное положение?

25 ноября в Азовском море пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и в соответствии с международными нормами из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

КАК УКРАИНА РЕАГИРУЕТ НА АГРЕССИЮ КРЕМЛЯ НА АЗОВЕ: